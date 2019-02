Malpartida de Cáceres espera unas 10.000 personas en la 'Pedida de la patatera'

Ep/Rd

Malpartida de Cáceres espera reunir a unas 10.000 personas en la fiesta de la 'Pedida de la patatera', que se celebra el martes de Carnaval, día 5, y que congrega a numerosos jóvenes de las localidades cercanas para disfrutar de una jornada festiva para la que se han reforzado los servicios de seguridad y limpieza.



Este año, se permitirá que los taxis de la capital cacereña puedan realizar servicios en el municipio y se prestará especial atención en la organización a la hora de coger los autobuses de vuelta a Cáceres, para que no se formen aglomeraciones como las que tuvieron lugar el año pasado.



Además, desde el Ayuntamiento de Malpartida, se ha lanzado una campaña para concienciar sobre el consumo moderado de alcohol, sobre todo entre los jóvenes, según el alcalde de la localidad Alfredo Aguilera, quien ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para que todo el mundo pueda disfrutar de un día festivo sin incidentes.



Aguilera ha presentado los detalles de esta fiesta para la que se ha diseñado un dispositivo especial de seguridad formado por 95 personas, que se repartirán por las dos zonas que se han habilitado, una en la Plaza Mayor, más pensada en los lugareños, y otra en la Plaza de los Pucheros donde se instalará una disco móvil para los más jóvenes.



La concejala de Seguridad Ciudadana, Rosa Liberal, ha señalado que, desde primera hora de la mañana, trabajarán 15 empleados municipales en la zona donde se concentran los jóvenes para vigilar que no se introduzca vidrio en la carpa. También se han contratado once agentes de seguridad privada, y se dispondrá de 35 efectivos de la Guardia Civil, seis agentes de la Policía Local.

Sobre la limpieza, la edil ha señalado que, en tres puntos próximos a las zonas de mayor afluencia, hay varias casetas de baños y se ha reforzado con cuatro trabajadores el dispositivo de limpieza. Una vez que termine la discoteca móvil, los efectivos entrarán a limpiar para que al día siguiente la localidad amanezca "completamente limpia", añadiendo que también se instalarán más contenedores de residuos.



En cuanto al dispositivo sanitario, desde la asociación DYA se dispondrán más de 20 voluntarios, dos enfermeros y tres ambulancias, además de los efectivos del Centro de Salud que estarán a disposición de la población por si tuviese lugar cualquier urgencia.



Con todo ello, Alfredo Aguilera ha señalado que la 'Pedida de la patatera' es el "día grande de la localidad". Se trata de una fiesta de interés turístico regional que se remonta al siglo XIX cuando los quintos, antes del miércoles de ceniza, salían a pedir por las casas viandas para comérselas y lo que le solían dar era morcilla patatera, que era lo más asequible para las dolientes economías domésticas.



Esta tradición se mantuvo con el tiempo pero fue en 1985 cuando se potenció ya que un grupo de malapartideños empezó a salir el martes de Carnaval ataviados con los trajes típicos de labranza, o vestimentas alegres en las que predominan los lunares y el colorido.



La fiesta, que ahora reúne a unas 10.000 personas cada año, consiste en ir pidiendo patatera por las calles del pueblo acompañados por un pasacalles con unas 4.500 personas, con cuatro charangas y acompañados de carros decorados para llevar todas las viandas que se hayan conseguido. En ese momento comienza una "romería urbana" en la Plaza Mayor para degustar lo que han traído de casa o han recolectado en la 'Pedida de la patatera'.



Se calcula que ese día se pueden consumir unos 2.000 kilos de este embutido tradicional de la zona. Para contribuir a esta fiesta, el ayuntamiento reparte también de forma gratuita unas 2.500 raciones, 500 kilos aproximadamente, según ha explicado la concejala de Cultura, Alba Cerro. Este año la degustación pública se hará en los Arcos de Santa Ana.



PATATERA DE HONOR Y POPULAR



Esta fiesta de la 'Pedida de la patatera' es el colofón de la Semana Gastronómica que la localidad celebra con este producto como protagonista y que incluye la entrega de los premios Patatera de Honor y Patatera Popular. Un acto que tendrá lugar el lunes, día 4, en la Casa de Cultura a partir de las 21,00 horas.



En esta ocasión, el premio de Honor ha recaído en el restaurante Atrio de Cáceres, que regentan el chef Toño Pérez y José Polo, quienes recibirán este galardón por apostar por la patatera en sus menús.



El premio Patatera Popular ha recaído en la Asociación de Mayores Club La Paz por la labor que realizan con los más pequeños, a los que transmiten la tradición de la elaboración de este embutido.



"Animo a todos para que asistan a esta fiesta porque el tiempo va a acompañar", ha dicho el alcalde que insiste en un "consumo moderado del alcohol" y en que los jóvenes que se desplacen a Malpartida "respeten" tanto a los vecinos como los propios bienes urbanos. "Pedimos responsabilidad porque todos queremos pasarlo bien", ha concluido.