En Cáceres, la Reina presidirá proclamación Premio Fundación Princesa Girona Social 2019

La Reina Letizia presidirá el próximo 6 de marzo en Cáceres el acto de proclamación del Premio Fundación Princesa de Girona (FPdGi) Social en su edición de 2019.



La proclamación contará con la presencia de las primeras autoridades de Extremadura y Cáceres, junto a personalidades del ámbito social y de la sociedad civil, y con la participación de premiados de la Fundación Princesa de Girona.



El programa del día propone además a 200 jóvenes extremeños un reto a resolver con un taller innovador, en un tiempo récord y a partir de una metodología de éxito 'Solo en casa: ideas para prevenir la soledad de las personas mayores'.



Cabe destacar que la gira de proclamaciones ha pasado este año por Las Palmas de Gran Canaria (Empresa, el pasado 6 de febrero) y Sevilla (Artes y Letras, 20 de febrero), tras lo que será el turno de Cáceres (Social, 6 marzo) para después visitar Santiago de Compostela (Investigación Científica, 27 marzo) y Girona para el nuevo Premio Internacional.



Los Premios se entregarán en Barcelona en el mes de noviembre, en el marco de un gran evento en el que participarán los premiados de estos 10 años y que tendrá a los jóvenes como protagonistas.



CAPITALES DEL TALENTO JOVEN



Para dar a conocer a los ganadores de los Premios Fundación Princesa de Girona de nuevo se han elegido cuatro capitales del talento joven para la celebrar los actos de proclamación.



En cada una de estas jornadas tendrá lugar un taller de innovación disruptiva dirigido a jóvenes y liderado por el emprendedor Xavier Verdaguer, y un evento especial y dinámico que escenifica los valores de la Fundación y en el transcurso del cual el jurado de expertos -reunido por la mañana en la misma ciudad- anunciará el ganador de cada categoría.



Los actos contarán, además, con la colaboración del humorista y periodista Juan Carlos Ortega, ganador del Premio Ondas 2016, entre otras intervenciones, y la participación de premiados de la FPdGi, dando protagonismo a los jóvenes en el futuro y en el presente.



En cada una de las ciudades, antes del acto de proclamación de los Premios FPdGi 2019, de 09,00 a 12,00 horas, alrededor de 200 jóvenes acudirán a la cita del Reto de innovación disruptiva que, un año más, Xavier Verdaguer y su equipo del Imagine Creativity Center proponen sobre un tema relacionado con la categoría del premio que se anuncia.



Así, a partir de su metodología, conducida con éxito en entidades y empresas de todo el mundo, los participantes deberán encontrar, en 180 intensos minutos, soluciones originales a la problemática planteada, desarrollando su capacidad creativa, el trabajo en equipo y, por supuesto, el talento.



Cabe destacar que si el año pasado Mérida acogía el anuncio del Premio Artes y Letras, el próximo miércoles 6 de marzo será la también extremeña localidad de Cáceres la elegida para la proclamación del Premio FPdGi Social 2019.



Los premiados y premiadas por la FPdGi a lo largo de esta década de historia tienen este año una presencia relevante en la gira de proclamaciones, participando como coachers del Reto con Xavier Verdaguer o en el escenario del acto posterior, y uno de ellos es en cada caso miembro del jurado de expertos de la categoría.



Para la proclamación en Cáceres del Premio Social, la Fundación contará con Pere Barri Soldevila, doctor y Premio FPdGi Social 2011; Edgar Vinyals Rojas, emprendedor social y Premio 2012; Felipe Campos Rubio, director de la Asociación Educativa Ítaca y Premio 2013; y Mohamed El Amrani, emprendedor social y Premio 2014.



Además de Héctor Colunga Cabaleiro, de la Fundación Mar de Niebla de Gijón y Premio 2015; Luz Rello Sánchez, lingüista fundadora de Change Dyslexia y Premio 2016; Míriam Reyes Oliva, arquitecta y fundadora de la ONG Aprendices visuales y Premio 2017 y Arancha Martínez Fernández, impulsora de la ONG It will be y Premio 2018.



Todos ellos participarán del taller y en el acto posterior. Colunga además forma parte del jurado de expertos, junto a Joaquín Alcalde (director de la ONG CivesMundi); Roser Batlle (pedagoga y emprendedora social); Antoni Bruel (coordinador general de Cruz Roja en España); Consuelo Crespo (ex presidenta de UNICEF España); José Moncada (fundador de la Bolsa Social); Sebastián Mora (profesor de universidad); el Padre Ángel (presidente de la ONG Mensajeros de la Paz) y Maravillas Rojo (presidenta de Abacus).



OTRAS ACTIVIDADES DE LA FPDGI EN EXTREMADURA



Coincidiendo con los actos que la FPdGi organiza alrededor de la proclamación del premiado en la categoría Social en Cáceres, el día siguiente, jueves 7 de marzo, a las 12,00 horas, en la Universidad de Extremadura en Cáceres tendrá lugar una presentación del programa de orientación profesional de la FPdGi 'Rescatadores de talento', una plataforma que promueve y facilita la empleabilidad a partir de ayudas a la movilidad, servicios de mentoring, formación y bolsa de trabajo, entre otras acciones, y que cuenta ya concerca de 4.000 jóvenes inscritos. La presentación contará con la presencia de ejecutivos de empresas, jóvenes y mentores que forman parte del programa.



Asimismo, cabe destacar que, coincidiendo con su 10.º aniversario, la FPdGi ha creado un nuevo reconocimiento de carácter internacional que premia la trayectoria de jóvenes de cualquier país del mundo en cualquiera de las cuatro categorías mencionadas.



A finales de noviembre, se cerró la inscripción de candidatos, y la proclamación del ganador se hará en Girona tras la reunión de un jurado de prestigio, como cierre de la gira.