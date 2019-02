El cupón de la ONCE del próximo domingo estará dedicado al Carnaval de Navalmoral

El cupón de la ONCE del próximo domingo, 3 de marzo, estará dedicado al Carnaval de Navalmoral de la Mata (Cáceres).



En esta ocasión, cinco millones y medio de cupones difundirán este evento, uno de los "más importantes" de la provincia de Cáceres.



En concreto, el cupón ha sido presentado este miércoles en Navalmoral por el delegado territorial de la ONCE, Fernando Iglesias, y la alcaldesa de esta localidad cacereña, Raquel Medina, acompañados de la directora de la agencia de la ONCE en Plasencia, María Isabel Góngora.



El Carnaval de Navalmoral de la Mata fue declarado Fiesta Regional de Interés Turístico en 1986, por su "colorido" y "vistosidad". Hay datos sobre su celebración que se remontan al siglo XVIII y, desde un principio "llenos de alegría y diversión".



Lograron "gran importancia" los bailes, que comenzaban el día de las Candelas, lo que lleva a la organización, en los primeros años del siglo XX, de las primeras Asociaciones, como la denominada 'La Constancia', tal y como informa en una nota de prensa la ONCE.



En los años 30 del siglo anterior, destacaba el Baile de Disfraces, que se celebraba el sábado de Carnaval. Además, la ciudadanía disfrutaba con otras actividades como las carreras de cintas. Tras la guerra, se prohíben los carnavales en muchos lugares de España, aunque en Navalmoral de la Mata se celebraba un carnaval popular en algunos barrios.



A finales de los 70 y principios de los 80, se anuncian premios para las carrozas del Carnaval y vuelven a aparecer los bailes. En 1973 se celebran los primeros desfiles de carrozas en la explanada de San Isidro, y el Carnaval inicia su recuperación, creciendo en cantidad y calidad.