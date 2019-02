La Diputación de Cáceres y los ayuntamientos ensalzan los 40 años de democracia

RD/Ep.

La Diputación de Cáceres celebra este miércoles un acto institucional en conmemoración de los 40 años de ayuntamientos y diputaciones democráticas que ha reunido a cinco presidentes y presidentas de la institución provincial, así como a numerosos alcaldes de la provincia. Entre ellos se encuentran los más veteranos, algunos de los cuales atesoran 40 años de mandato, y las dos alcaldesas más jóvenes que ni siquieran habían nacido el 3 de abril de 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones municipales de la Democracia.



El acto tiene lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña y ha contado con una mesa coloquio en la que han participado los presidentes de la Diputación de Cáceres en estos 40 años, como son Pilar Merchán, Antonio Caperote, Juan Andrés Tovar, Laureano León y Rosario Cordero. También ha habido un recuerdo para Jaime Velázquez García y Manuel Veiga López, ya fallecidos.



A continuación, se ha dado paso a una segunda mesa coloquio denominada integrada por los alcaldes de los ayuntamientos de Cedillo y Carrascalejo, los más veteranos de la provincia; las alcaldesas de los ayuntamientos de Portezuelo y Pozuelo de Zarzón, las más jóvenes, así como Francisco Buenavista, presidente de Fempex y la presidenta de Redex, Rosa María Araújo.



Antes de comenzar el acto, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, en declaraciones a los medios de comunicación, ha calificado el día de "importante" para el municipalismo ya que se cumplen 40 años de la constitución de los ayuntamientos democráticos y de las diputaciones desde aquel abril de 1979.



"Lo que hacemos hoy es reflexionar sobre lo que hemos conseguido, y sobre cómo las personas que están aquí hemos conseguido esta transformación de la provincia", ha dicho Cordero, que ha recordado que muchos de estos alcaldes y alcaldesas, cuando llegaron a sus municipios, tuvieron que poner en marcha muchos servicios como abastecimiento de agua, alumbrado público, construcción de edificios municipales, etc.



Cordero ha ensalzado todos esos servicios e infraestructuras con las que ahora cuentan las localidades pero también ha echado una vista al futuro que se presenta "con esa lucha contra el reto demográfico". "Lo más importante es aprovechar las oportunidades y los recursos del mundo rural para generar empleo y la gente se pueda quedar a vivir en nuestros pueblos y tengamos pueblos vivo", ha apuntado la presidenta.





En cuando al papel que juegan las diputaciones provinciales, ha dicho que ella las "defiende" no como presidenta, sino como alcaldesa, ya que en una provincia como Cáceres que tienen 223 municipios y siete entidades locales menores, "si no existieran las diputaciones provinciales los ayuntamientos estarían muy solos".



"Todo lo que se ha conseguido en estos años hubiera sido mucho más difícil, casi imposible", ha subrayado Cordero, que ha recordado que también se ha contado con la Junta de Extremadura como "aliada" para llevar servicios e infraestructuras a los pueblos y "transformar" el mundo rural. "Quien quiera entrar en polémica sobre si las diputaciones tienen que existir o no, es tomar una decisión desde el Paseo de la Castellana", ha sentenciado.



El expresidente de la Diputación de Cáceres, Laureano León, también ha defendido el papel de la institución provincial de la que ha dicho que "solo quien no la conoce, no la valora", ya que desde ella se atiende a los ayuntamientos para la mejora de la calidad de vida y el "día a día" de los vecinos.



"La misión de la diputación es que, con independencia del lugar donde se resida, desde el pueblo más pequeño a la ciudad más importante, ahí tiene que estar para igualar en servicios, en infraestructuras y en oportunidades para los mismos, y por eso creo que son esenciales para el desarrollo de una provincia como la nuestra", ha recalcado León.



GRAN TRANSFORMACIÓN



Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Francisco Buenavista, ha valorado la "gran transformación" que habido. "Nuestros pueblos estaban abandonados y carentes de infraestructuras y servicios y, hoy en día, todos los pueblos de Extremadura tienen ya instalaciones básicas y garantizados los servicios básicos para toda la ciudadanía", ha dicho Buenavista, quien añade que, no obstante, el discurso no es del todo complaciente.



Así, también se ha referido a los "retos" que tiene por delante el municipalismo extremeño, que cuenta con 388 municipios y más de 400 entidades locales. Unos desafíos que pasan por combatir la despoblación y generar nuevas oportunidades de empleo para que los jóvenes y las mujeres se implanten en los pueblos y ciudades que "siguen careciendo de oportunidades que inviten a la gente a permanecer en ellos".



Buenavista ha apuntado también al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 y de la necesidad de aplicar una gestión sostenible de esos recursos. También se ha referido a que hay que abordar la reforma de la financiación local y ajustar las competencias municipales.



"Tenemos que hablar también de nuevos mecanismos de participación de las entidades locales y un nuevo diseño de políticas europeas", ha añadido, al tiempo que incide en que los ayuntamientos extremeños "están bien posicionados para seguir garantizando la calidad de vida de los ciudadanos en los próximos años".





En representación de los ayuntamientos, el alcalde más veterano de la provincia de Cáceres, Amador Álvarez, primer edil de Carrascalejo desde el 19 de abril de 1979, no ha dudado en calificar de "cambio radical" el progreso de los municipios en estos 40 años. En su caso, cuando llegó al ayuntamiento de esta pequeña localidad de apenas 250 habitantes, el presupuesto anual era de casi dos millones de pesetas (unos 12.000 euros) y ahora está en unos 2,7 millones de euros.



"Entonces los pueblos no tenían ningún servicio apenas", asegura este alcalde que no se volverá a presentar en las próximas elecciones. "No había dinero y la democracia trajo el dinero a través de la ley del IRPF y, a partir de ahí, como estaba todo por hacer llegamos con una ilusión frenética en todos los ayuntamientos y con ganas de mejorarlo todo. Hoy damos todo tipo de servicios", ha subrayado.



Álvarez ha lamentado que la despoblación también es un problema que afecta a Carrascalejo, un municipio que se sitúa a medio camino entre Madrid y Cáceres, lo que hace que la población se marche a la capital española porque "la sociedad tiende a ser urbana", ha señalado el alcalde que, no obstante, cree que "hay que seguir trabajando" y creando empleo, por ejemplo, en el sector de la dependencia y la atención a los mayores.



También ha estado presente en este acto, Sheila Martín Gil, de 37 años, la alcaldesa de Pozuelo de Zarzón desde 2007 que llegó a la Alcaldía con 26 años. Ella ni siquiera había nacido cuando se constituyeron los primeros ayuntamientos democráticos, pero reconoce todo lo que se ha conseguido en esta etapa, al tiempo que afronta el futuro con el objetivo de evitar el despoblamiento. Su pueblo no llega a los 500 habitantes y también ha perdido población en estos años.



Tras el almuerzo de los asistentes, está previsto que a las 16,00 horas tenga lugar el homenaje a los alcaldes y alcaldesas de la provincia, así como la proyección de dos vídeos dedicados a todos estos cargos institucionales, según informa la Diputación de Cáceres.



Durante esta sesión intervendrá la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado; la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, y el presidente de Fempex, Francisco Buenavista. Cerrará el acto la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal. Después habrá una foto de familia de todos los participantes.