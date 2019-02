Movimiento Vecinal de Cáceres pide un acuerdo para que nuevo hospital esté acabado en 2021

Ep.



El Movimiento Vecinal de Cáceres ha reclamado a todos los partidos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura que se pongan "más o menos de acuerdo" para que en los Presupuestos regionales (PGEx) cada año se incluya una dotación que permita que en 2021 sea "una realidad" la construcción del nuevo hospital "completo" de la capital cacereña.



El colectivo, según ha planteado en su representación Alberto Iglesias este miércoles en una comisión en la Asamblea, defiende también que "los cacereños no entienden ni de números ni de años" sino que "lo que quieren es que esté ya hecho el hospital", y apuesta en consecuencia por que los partidos políticos puedan hablar entre ellos para que "en 2021 sea una realidad" que el nuevo centro esté "todo construido".



"Los ciudadanos no saben de millones de euros, lo que quieren es que esté hecho el hospital en dos años, tres años, y se dote de un dinero anual para acabar la segunda fase", porque "el hospital provincial de Cáceres se necesita mucho más de lo que la gente pueda imaginar", ha espetado Iglesias, quien ha defendido que "hay que tirar entre todos para adelante" para que Cáceres cuente con un hospital nuevo terminado en su totalidad.



Al mismo tiempo, ha apuntado en representación del Movimiento Vecinal de Cáceres que este colectivo está "en contra" de que sea la línea número 3 la que llegue al nuevo hospital, toda vez que "va a ir de estudiantes hasta arriba y la última parada va a ser" la de dicho centro.



También, tras incidir en que trata de huir del enfrentamiento político que pueda suscitar el nuevo hospital, ha reconocido que "la mayor preocupación" de los ciudadanos sobre dicho centro es cómo se va a desarrollar el traslado de una persona al mismo desde el Hospital San Pedro de Alcántara.



Asimismo, ha recordado que en una asamblea la agrupación vecinal votó "no" a la posible ubicación de una mina de cielo abierto a pocos kilómetros del nuevo hospital "por el impacto muy grande de tener una mina tan cerca" de dicho centro.



De este modo lo ha planteado Alberto Iglesias, en representación del citado colectivo, durante una comparecencia este miércoles en la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Cámara legislativa extremeña, para exponer --a petición de Podemos-- su valoración sobre el nuevo hospital de Cáceres y sus accesos.



Al respecto, ha señalado que este hospital "tiene una infraestructura y unos servicios sanitarios que desde hace muchísimos años que no se ve en la ciudad de Cáceres", así como que "estará en unas condiciones de atender al año 22.000 ingresos, 92.000 urgencias, 25.000 tratamientos según el hospital de día, y realizar 14.500 intervenciones quirúrgicas", ha dicho.



PSOE



Por su parte, la diputada del PSOE Catalina Paredes Menea ha defendido que el nuevo hospital de Cáceres "será referencia para toda la comunidad autónoma", así como que "es una realidad" que "ya ha empezado a funcionar a pesar de todas las trabas y vicisitudes que ha pasado a lo largo de la historia".



De igual modo, ha reafirmado el "compromiso" de su partido y de la Junta "con la ciudad de Cáceres y con el centro hospitalario", y ha subrayado que en consecuencia el Ejecutivo autonómico sigue "trabajando para que "en el año 2021 el hospital de Cáceres sea una realidad en su totalidad".



Además, ha considerado que el PP "debería pedir perdón a los ciudadanos por retrasar las obras y por la judicialización del proyecto" cuando gobernó Extremadura durante la pasada legislatura, y ha advertido de que dicha formación 'popular' "ha hecho todo lo posible por evitar" el funcionamiento de dicho hospital "vanguardista, con unas instalaciones propias del siglo XXI".



"El PP se ha dedicado a buscar testimonios contrarios a la puesta en marcha de este hospital universitario durante más de dos años", ha advertido la socialista, "pero se ha encontrado con alguna sorpresa, porque ha habido colectivos que han abogado por una pronta y rápida puesta en marcha una vez terminada la primera fase", ha subrayado la socialista, quien ha afirmado que las "verdaderas razones" del PP a su "bloqueo" a dicho centro hospitalario es que el mismo "no cree en la sanidad pública" y buscaba "privatizar".



Catalina Paredes, igualmente, ha destacado que la Junta está "poniendo en marcha de manera paulatina, con asesoramiento especializado" y "con mucho cuidado" y "con unas extremas medidas de seguridad" el nuevo hospital de Cáceres, el cual "se hará en tiempo y forma para cumplir con los fondos europeos y no haya que devolver un solo euro", ha añadido.



También, ha resaltado que "para cumplir con lo acordado ya se ha procedido al proyecto de licitación de la segunda fase" para que sea una "realidad" en el "menor" tiempo posible; así como que "se está trabajando para cumplir con el decreto de accesibilidad que ha aprobado recientemente" la Junta, ha añadido.



La diputada del PSOE, además, durante su intervención en la comisión de este miércoles en la Asamblea, ha defendido que "hubiera sido mucho más acertado" que hubiera llegado la línea 8 de autobús urbano al nuevo hospital, ya que la misma cuenta ya con una parada en el Hospital San Pedro de Alcántara y se podría haber "unido" mediante una "lanzadera" ambos centros hospitalarios.



PP



A su vez, el diputado del PP José María Saponi, sobre el que ha definido como un "nuevo ambulatorio" del que dispone la ciudad de Cáceres desde el pasado 30 de enero "para la prestación de consultas externas en cinco especialidades", ha criticado que "no se ha finalizado la primera" fase aún.



Tras incidir en que se trata de un hospital "provincial" e "incluso" de referencia regional en algunas especialidades, Saponi ha dicho que se trata de un centro que "tiene que prestar una asistencia de calidad y de seguridad a los ciudadanos", y ha dicho que a su grupo le "preocupa" las "promesas incumplidas" de la "puesta en marcha de la primera fase" de dicho hospital.



El diputado del PP ha criticado, asimismo los accesos al "nuevo ambulatorio", pues "la obra del acceso principal no está terminada"; y ha incidido en que "en el mejor de los casos se ha dispuesto el servicio regular de transporte urbano gracias" al Ayuntamiento de Cáceres para acceder al centro.



Asimismo, sobre la segunda fase del centro hospitalario, ha apostado por que sea "íntegra, de calidad" y que se aplique "con celeridad" y "no dentro" de unos años, ha dicho, y ha lamentado la "falta de infraestructuras" y "de acceso" existentes en la actualidad "por exceso de improvisación" y "falta de improvisación" de la Junta.



PODEMOS



Por su parte, el diputado de Podemos Obed Arnaldo Santos Pascua ha incidido en la "preocupación" de los cacereños por "si está preparado todo" para la apertura del nuevo hospital en Cáceres, porque "existe una necesidad real para que ese hospital esté completo y en perfecto estado de funcionamiento", cosa que "no" se da en la actualidad "por distintos motivos", ha dicho.



Al mismo tiempo, ha considerado "fundamental" que la segunda fase del nuevo centro esté acometida "a la mayor brevedad posible"; y ha preguntado por la situación de los accesos, comunicaciones y accesibilidad del nuevo hospital; así como sobre si la comunicación entre el mismo y el Hospital San Pedro de Alcántara es "buena" y "fluida".



El diputado de Podemos, igualmente, ha preguntado al representante del Movimiento Vecinal de Cáceres cómo se ha percibido en dicho colectivo la apertura por fases del hospital; y cómo valoran los vecinos una posible ubicación de una mina a cielo abierto a pocos kilómetros del emplazamiento del nuevo hospital.