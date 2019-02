Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que comprende "perfectamente" las movilizaciones iniciadas este martes, día 26, por los trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz, sobre lo cual ha reiterado que no va a permitir "en su día" su cierre "si no hay alternativas claras que generen no solo el mismo empleo sino más".

A preguntas de los medios por su opinión ante estas movilizaciones de los trabajadores para que la planta siga funcionando al menos diez años más, Fernández Vara ha sostenido que le "parece bien" y que "no solo" las apoya, sino que las comprende "perfectamente".

"Probablemente porque ellos han estado siempre ahí defendiendo lo que ellos entienden que es su vida, pero no se ha producido lo que los peores augurios anunciaban, primero que se iba a cerrar en el 2020, después que se iba a cerrar en el 2023", ha agregado seguidamente, para señalar que "sea como fuere" la fecha prevista para el cese de la actividad se cuentan "como mínimo" con nueve o diez años "por delante" para trabajar y que se tienen que "aprovechar".

"Ya veremos luego lo que ocurre, porque de aquí a allí pueden ocurrir muchas cosas", ha comentado el presidente extremeño, que ha señalado entre otras que la situación que se viva en ese momento "haga necesario que se siga continuando", aunque ha defendido en todo caso que "en principio" se cuenta con un escenario que "parece que se clarifica en torno a esa fecha de finales del 28".

Al respecto, ha dicho que "si eso es así" a partir de este martes se tienen diez años para trabajar, a la vez que ha hecho hincapié en que "para eso" está la 'Estrategia de la transición justa' y se tienen que establecer empresas e industrias en la zona, lo cual comenzó la pasada semana con las dos primeras en el Espacio Navalmoral y tras las cuales "vendrán otras en los próximos meses".

"ALMARAZ NO ES GAROÑA"

"Si somos capaces de hacerlo bien, de tomarnos muy en serio la alternativa, de decir bien alto y bien claro que Almaraz no es Garoña", ha reiterado el presidente extremeño, quien ha insistido en que desde el Ejecutivo regional no van "a permitir en su día el cierre si no hay alternativas claras que generen no solo el mismo empleo sino más, es el objetivo que yo me marco y por el que estamos trabajando".

De igual modo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha abogado por que se tengan "claros" estos planteamientos y que "todo el mundo" se ponga a trabajar y a hacer "bien" la labor que les ocupa, desde las propias empresas porque las alternativas, en su opinión, tienen que ser energéticas e industriales, a nuevas empresas.

Desde la Junta, ha incidido, van a empezar "en vez de predicar dando trigo" y, en la próxima convocatoria de los incentivos agroindustriales, la comarca de Campo Arañuelo "va a llevar más puntos que las demás" en lo que a establecimientos de industrias del sector agroalimentario se refiere.

A su juicio, "ese es el camino, no hay otro" y "lo demás es darle patadas a los balones para adelante pero al final no resuelves el problema", lo cual se hace si se toma "muy en serio" que a partir de ahora "como mínimo" se tienen nueve o diez años para trabajar en alternativas.

"Eso es lo que yo creo que es más importante, entiendo perfectamente a las trabajadoras y trabajadores y no solo los entiendo, ya digo sino que los apoyo y creo lógico que están reivindicando y trabajando por su futuro, yo también lo hago", ha concluido Vara, preguntado por este tema, en declaraciones a los medios antes de acudir en el campus universitario en Badajoz a la celebración del Día de la mujer y de la niña en la Ciencia.