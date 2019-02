La Semana Santa de Cáceres vuelve a abrir los desfiles el Domingo de Ramos

Ep



La Semana Santa de Cáceres, declarada de Interés Turístico Internacional, se presenta este año con algunas novedades al volver a recuperar el inicio de los desfiles el Domingo de Ramos. De esta forma será la imagen de La Burrina la que abra la Pasión cacereña, al pasar la Cofradía del Cristo de la Victoria a desfilar el Sábado Santo, día 20, a partir de las 17,30 horas con el recorrido habitual desde el barrio de La Mejostilla.



Ya el año pasado, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, que también salía el Sábado de Pasión, se mudó al Domingo de Ramos y ahora, se ha decidido que el grueso de las procesiones se concentren de domingo a domingo, aprovechando la mayor presencia de turistas esos días y para no dispersar los desfiles.



Otra de las novedades de este año es la aparición de una nueva cofradía, la de Jesús de la Lealtad Despojado de sus Vestiduras. La nueva hermandad cuenta ya con cien cofrades y está adscrita al templo de Santiago. De momento, no podrá desfilar este año porque todavía no cuenta con la imagen que se está realizando en un taller cordobés, pero se espera que pueda sumarse a los desfiles en la próxima Semana Santa.



Con esta nueva cofradía son ya 17 las existentes en la ciudad, de las cuales 16 forman parte de la Unión de Cofradías Penitenciales ya que la de la Sagrada Cena es una hermandad sacramental. Precisamente, la unión presenta este sábado, día 23, la Guía Oficial de la Semana Santa en un acto en el que se dará cuenta de las novedades que incluye este año la Pasión cacereña, en torno a la cual se han organizado más de cien actividades entre desfiles, liturgias, Vía Crucis y presentaciones.



El presidente de la Unión, Santos Benítez, en declaraciones a Europa Press, ha avanzado que también como novedad, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud, que procesiona el Lunes Santo desde Santo Domingo, incorpora una imagen de la Virgen de la Estrella a su paso, y la Cofradía del Espíritu Santo estrena una corona como elemento ornamental.



Aparte de la representación de una Pasión Viviente, el jueves día 11 de abril, con la participación de más de 200 actores, músicos y extras por las calles del casco antiguo, los desfiles tradicionales de las distintas cofradías incluyen pocas modificaciones en sus itinerarios habituales, excepto el ya mencionado del Cristo de la Victoria que saldrá unas horas antes que Nuestra Señora del Buen Fin y Nazaré, el Sábado Santo.



Con todo ello, la primera procesión vuelve a ser la de La Burrina el Domingo de Ramos, que saldrá de San Juan para celebrar la tradicional bendición de las palmas. Ya por la tarde, la cofradía de Jesús de la Humildad saldrá a la calle desde la parroquia del Beato Spínola a las 15,45 horas para abandonar el barrio El Vivero y Cabezarrubia y adentrarse en el centro de la ciudad hasta la Plaza Mayor. Nuestra Señora de la Misericordia procesionará a las 19,00 horas y el Santísimo Cristo del Amor lo hará media hora más tarde, de manera que el primer día habrá cuatro procesiones en las calles.



OTRAS ACTIVIDADES



Antes de que lleguen los 23 desfiles que sacarán 52 imágenes, incluyendo las infantiles, la Unión de Cofradías ha organizado otros actos como la presentación que se viene realizando de la Semana Santa de Cáceres en alguna ciudad española. Este año la elegida ha sido Salamanca y en ella se darán a conocer los detalles el sábado 23 de marzo en el aula de cultura de la antigua Caja Duero. La presentación correrá a cargo de Luis Jiménez Pulido. El siguiente sábado, el 30, se ha organizado un encuentro de cofrades de León y Cáceres.



Después vendrá el pregón que da paso oficialmente a la semana de Pasión. Este año, el encargado de pronunciarlo es el joven Ismael López Martín, de 31 años de edad. Es doctor en Filología Hispánica y actualmente imparte clases de Lengua y Literatura en el instituto Valle del Jerte de Navaconcejo. Es vicemayordomo de la Cofradía del Cristo del Humilladero, si bien pertenece a cinco hermandades penitenciales de la ciudad. Será el día 4 de abril en el Gran Teatro.



Precisamente, una pintura del Cristo del Humilladero realizada en acrílico sobre tabla aplicado con espátula por el artista plástico sevillano Andrés Torrejón García, es la imagen que ilustra el cartel oficial de la Semana Santa cacereña y la guía oficial que se presenta este sábado, de la que se han editado 11.500 ejemplares en inglés y castellano.



Y, Benitez ha explicado que "la Semana Santa de Cáceres está más viva que nunca", añadiendo que la coincidencia con la campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril, no mermará esplendor a las actividades programadas porque "hay tiempo para todo" y, concluyendo que "los cofrades trabajan para que sea la mejor Semana Santa de la historia".