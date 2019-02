C´s Cáceres aclara que equipo Gobierno no elaborará ordenanza sobre mendicidad profesional

Ep

El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado que el equipo de Gobierno "no quiere poner en marcha" una ordenanza para combatir la "mendicidad profesional", a pesar de que la alcaldesa Elena Nevado ha afirmado que este asunto se va a incluir en la ordenanza de convivencia.

Así, la representante de la formación naranja en la comisión de Empleo, Mar Díaz, ha recordado que en enero de 2017 Ciudadanos presentó una moción sobre mendicidad, que salió adelante con los votos de PP y PSOE, en la que se pedía que se tomaran medidas ante la presencia, en diversos puntos de la ciudad, de grupos organizados para ejercer la mendicidad.

Sin embargo, según explica Díaz, en la última comisión de Empleo, "se puso de manifiesto por el equipo de Gobierno y la Policía que en Cáceres no hay este tipo de bandas organizadas para pedir, y que por tanto no procede regular a través de una ordenanza esta situación". Así, se decidió no elaborar esa ordenanza pero sí incluir un artículo relacionado con la prevención de la mendicidad en la ordenanza de convivencia ciudadana.

Díaz ha indicado que "no" pone en duda lo que dice la Policía en la comisión pero entonces "no entiende" las palabras de la alcaldesa cuando dice que "la ordenanza de convivencia ciudadana pretende acabar con estas bandas que explotan a las personas", cuando "en la comisión dijo que aquí no existían y que por tanto no era necesaria esa ordenanza".

"Desde Ciudadanos demandamos medidas para combatir la mendicidad profesional", ha incidido la concejala de la formación naranja que insiste en que, lo que se ha recogido en la ordenanza "no tiene nada que ver" con lo aprobado en el pleno de enero de 2017.

No obstante, ahora se abre un proceso participativo de la ordenanza de convivencia en el que se pueden hacer aportaciones por parte de los grupos y de la ciudadanía, pero Cs insiste en que hay que tomar medidas concretas ante la mendicidad organizada, "a pesar de que desde el equipo de Gobierno nieguen que existe este problema".

Según Díaz, "la alcaldesa ha mentido a la ciudadanía al decir que se pretende combatir a las bandas que explotan a persona, cuando por otra parte niega que existan".