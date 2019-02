Ayuntamiento Cáceres recuerda que obra de San Juan no ha terminado y se repondrán baldosas

Ep

El portavoz del Gobierno de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado este viernes que la empresa constructora repondrá "todas" las baldosas rotas del pavimento recién instalado en la plaza de San Juan, al tiempo que recuerda que la obra no ha concluido y que la ejecución por fases ha provocado que se hayan movido esas placas, al tener que abrir esa parte para la celebración de eventos como la Cabalgata de Reyes o la carrera de San Silvestre.

Mateos ha defendido que se está haciendo "un seguimiento" de los trabajos y que esta misma semana "varios miembros del equipo de Gobierno han estado reunidos con técnicos del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, que es la promotora del proyecto, revisando la obra, fundamentalmente la primera fase, que es donde han surgido los problemas de rotura del pavimento.

Tanto los técnicos como la empresa que está ejecutando las obras han verificado que "ha cedido el pavimento porque se ha pisado sin haberlo dejado secar lo suficiente", ha explicado el portavoz, quien ha asegurado que, como la obra no está recepcionada, "la responsabilidad del mantenimiento corresponde a la empresa".

"Los técnicos emitirán el preceptivo informe y posiblemente habrá que proceder al levantamiento de muchas de esas baldosas para volver a colocarlas porque debido al movimiento se han partido", ha recalcado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

A la pregunta de si, tal y como ha criticado Ciudadanos, la obra está siendo "una chapuza" por las "prisas" en hacerla antes de las elecciones municipales de mayo, Mateos ha defendido que la obra la ha diseñado un "técnico competente" y se ha licitado conforme se establece en el contrato.

No obstante, ha insistido en que se había acordado una ejecución por fases para posibilitar la organización de eventos como la Cabalgata de Reyes o la carrera de San Silvestre, para que pudieran transitar por la plaza, y "parece ser que uno de los motivos por lo que se han podido levantar las baldosas es por pisarlas sin que el pavimento estuviese suficientemente seco", insiste.

Cabe recordar que, tal y como informó Europa Press el pasado martes, vecinos y hosteleros de la zona habían mostrado sus quejas por el estado en el que se encuentran numerosas baldosas de granito de la zona destina a calzada, muchas de las cuales están rotas y se mueven al pisarlas.

El proyecto de reforma de esta céntrica plaza fue adjudicado a la empresa RGG Proyectos, Obras y Medio Ambiente por un importe de 144.000 euros, y las obras comenzaron por la acera de la izquierda en dirección a la Plaza Mayor, con la sustitución del pavimento de aglomerado asfáltico por otro de granito con la eliminación de bordillos para permitir tanto el tránsito peatonal como el tráfico rodado cuando sea necesario.

Los trabajos están financiados por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y se están realizando en dos fases. En la primera se ha actuado en el lateral inferior de la plaza, que comunica la calle Gran Vía con San Pedro y es aquí donde las baldosas que ya se han instalado muestran un importante deterioro. En la segunda fase se cambiará el pavimento en el lateral superior, en la zona donde está el hotel.

OBRAS EN ALZAPIERNAS

Respecto a otras obras que también están provocando quejas entre los negocios de la zona como es la de la instalación de las escaleras mecánicas en la calle Alzapiernas, en la que desde hace varios días no hay obreros trabajando, Mateos ha contestado que la obligación del ayuntamiento "es velar por que se cumplan los plazos" pero aclara que "el ritmo de trabajo lo tiene que marcar la empresa".

"Cuando se firma un contrato se establece una fecha máxima de entrega de la obra y, por lo tanto, en el plazo que hayan pactado las partes se debe entregar la obra", ha insistido el portavoz, quien reconoce que, no obstante, conforme al plan de obra que presenta la empresa si la dirección facultativa ve que puede haber un incumplimiento se hará un requerimiento.

"Pero, a día de hoy, por parte de la dirección facultativa de este ayuntamiento no se ha remitido ningún informe en el que haya observado que hay una paralización en la ejecución de la obra, lo cual no quiere decir que haya días en los que no haya habido obreros", ha concluido.

En estos momentos, la zona está demolida y acordonada impidiendo el paso a los peatones, lo que ha provocado quejas de hosteleros y comerciantes por los perjuicios que les puede ocasionar.

A este respecto, la alcaldesa Elena Nevado anunció ayer que se estudiará la posibilidad de ofrecer incentivos o exenciones para paliar las posibles pérdidas de los negocios.