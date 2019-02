Ayuntamiento de Cáceres exige a Canal de Isabel II acabe las obras de saneamiento paradas

Ep

El Ayuntamiento de Cáceres va a exigir a la empresa Canal de Isabel II que, de manera subsidiaria o por cuenta ajena, ejecute las obras de saneamiento y abastecimiento de la red de agua que la empresa adjudicataria, Excaserva SL, paralizó el pasado mes de agosto por discrepancias con Canal. "Los cacereños no pueden esperar a que se resuelvan los conflictos judiciales", ha dicho la alcaldesa cacereña, Elena Nevado.

Para ello, la semana que viene habrá una reunión entre responsables municipales y el presidente de Canal de Isabel II para "buscar una solución". Nevado no descarta que se inicie un nuevo expediente sancionador a la empresa pública por incumplimiento del contrato, ya que estas obras deberían haberse realizado en el año tres del contrato y "estamos en el año cuatro y no se han hecho", ha apuntado la regidora este jueves en su visita a los depósitos de La Montaña.

"Nosotros queremos prestar el mejor servicio y que las obras se lleven a cabo y para ello nos sentaremos con Canal de Isabel II para buscar soluciones porque no espera el ayuntamiento, esperan los cacereños", ha resaltado en declaraciones a los medios, en las que ha añadido que "los ciudadanos no pueden pagar las consecuencias de la gestión interna de una empresa, por muy pública que sea".

Nevado ha defendido que la "obligación" del Gobierno local es "resolver los problemas de la gente" y "que se cumpla el contrato que en su día Canal suscribió" y "eso no debería tener consecuencias en el servicio de la ciudad". Por ello, cree que Canal tiene que "articular fórmulas" para que cuando un expediente se judicialice, se puedan ejecutar subsidiariamente las obras que las empresa no hacen. "No podemos esperar a que salga la sentencia para que se dé una solución", ha espetado.

Cabe recordar que la empresa Excaserva, que resultó adjudicataria de las obras de mejora de la red de agua en el centro, San Francisco y Aldea Moret, decidió el pasado mes de agosto paralizar los trabajos. Las obras en la calle Gil Cordero concluyeron pero en las calles aledañas no se llegaron a ejecutar.

Tampoco se han realizado las de la zona de San Francisco, que afectan a más de 300 viviendas y una veintena de locales comerciales, además de al Hospital San Pedro de Alcántara y al Palacio de Justicia.