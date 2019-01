'Los Negritos de San Blas', preparados para danzar por las calles de Montehermoso

Ep.



La localidad cacereña de Montehermoso celebra los próximos 2 y 3 de febrero su tradicional fiesta de 'Los Negritos de San Blas', declarada de Interés Turístico Regional en 2006. El municipio espera recibir a unos 5.000 visitantes para ver danzar a los 10 componentes del evento, entre Negritos, Tamborilero y Palotero, que conmemoran a San Blas.



En concreto, serán cuatro parejas de Negritos, un Palotero y un Tamborilero los que recorrerán las calles de Montehermoso, para conmemorar un hecho que se remonta al siglo XVI, según ha explicado este jueves la alcaldesa, Mar Mateos, ya que la leyenda transmitida de generación en generación cuenta que había una familia muy humilde que tenía varios hermanos que, año tras año, en la festividad de San Blas, se acercaban a la localidad para pedir limosna a cambio de interpretar danzas.



Sin embargo, una vez agotado su repertorio, decidieron tiznarse la cara con corcha quemada para volver y no ser reconocidos por los montehermoseños. Un acto que tuvo una gran acogida por los vecinos del municipio que la demandaron como una fiesta tradicional cada vez que se acercaba la conmemoración de San Blas.



Desde entonces, Montehermoso celebra esta festividad cuyos detalles se han dado a conocer por parte de la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, la regidora del municipio y César y Millán, que representan a dos de los personajes de la fiesta, la cual consiste en la exhibición de unas 17 danzas, por parte del grupo de los Negritos a San Blas, al son de la flauta y el tamboril.



También, hay dos personajes más en el encuentro que son el Tamborilero y el Palotero. Este último, lleva a su espalda "un zurrón hecho de piel de cabra con todos los utensilios que a lo largo de todas las danzas los Negritos van a utilizar", según ha explicado Mateos, quien además ha dicho que la función es la de interlocutor entre el publico y los Negritos.



DANZA, PROCESIÓN, DEGUSTACIONES...



La fiesta comenzará a partir de las 19,30 horas del sábado, día 2 de febrero, cuando se celebrarán 'Las Candelas', y donde el Tamborilero, Palotero y los Negritos, acompañados por el párroco, los mayordomos y todos los montehermoseños, acompañan en la procesión de San Blas, que partirá desde la casa del mayordomo, pasando por la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y recorrerá las calles del municipio hasta llegar a la ermita de San Bartolomé y San Blas.



Como detalle, en esta ocasión, 'Los Negritos' no se tiznan la cara ni se disfrazan, "solo llevan la camisa", ha explicado Millán Garrido, que lleva cuarenta años participando de la fiesta y que, en esta ocasión, hará de tamborilero. Por la tarde habrá un concierto de tirbuto a Joaquín Sabina en la puerta del parque principal del municipio.



Al día siguiente, el domingo, día 3, a las 11,30 horas tendrá lugar la misa en la ermita de San Bartolomé y la procesión de San Blas por las calles de la localidad. Tras la misa, los mayordomos portan al santo en procesión, precedidos por Los Negritos, que previamente se han vestido en la casa del Mayordomo, hasta la Plaza Mayor del pueblo, donde el grupo dedicará sus danzas al santo, como son, por ejemplo ,'La Zorrita', 'La emperadora' o 'Mambrú', entre otras.



En la festividad no faltarán las degustaciones de migas o de dulces típicos de la localidad que trabajara para mantener la tradición y para traspasar a los jóvenes las letras, músicas y pasos de las danzas para que la fiesta perdure en el tiempo.



Una ayuda para esto es la que llega desde la diputación cacereña ya que, como ha recordado la presidenta Rosario Cordero, este año se ha aumentado la dotación provincial que ha pasado de 2.000 a 3.500 euros para cada una de las Fiestas de Interés Turístico de la provincia.