'Salvemos Las Villuercas' critica posible impulso de una mina a cielo abierto en la zona

La portavoz de la Plataforma "Salvemos Las Villuercas", Virginia Alfonso Ciudad, ha criticado el posible impulso de una mina a cielo abierto en dicha zona, y ha defendido que los políticos "no" pueden "abandonar" dicho enclave ante un proyecto que consideran un "despropósito" y un "atropello".



Tras considerar "imprescindible" que se apueste en la región por un desarrollo sostenible que "encaje" con el "progreso económico", ha advertido de que la zona de Las Villuercas se vería "amenazada de muerte" con el posible desarrollo en la misma de una mina a cielo abierto.



Durante una comisión parlamentaria en la Asamblea de Extremadura este miércoles, y a petición de Podemos para valorar posibles proyectos mineros en la zona, Virginia Alfonso ha reconocido que existe "incertidumbre" en la comarca por la posibilidad de que llegue a ejecutarse en el futuro finalmente dicha iniciativa industrial en Las Villuercas, un enclave que es "un paraíso" y en la que sería "incompatible" tal actividad, ha dicho.



En este sentido, ha rechazado que las grandes multinacionales pretendan convertir a Extremadura, ha señalado, en "campos minados", y en concreto sobre el proyecto en Las Villuercas ha afirmado que "en la agricultura de la zona sería una bomba una mina a cielo abierto".



Con ello, ha señalado que su colectivo confía en los diferentes representantes políticos en la comunidad para que les ayude a "parar" el "despropósito" de una mina de cielo abierto en el citado enclave, que cuenta además con un geoparque con un patrimonio ecológico "a conservar".



VALORACIONES POLÍTICAS



Por su parte, el diputado de Podemos en la Asamblea José Luis Murillo ha subrayado que su partido se opone a una mina de cielo abierto en Las Villuercas y en otras zonas que "dañen" el entorno natural.



Ha dicho también que su formación espera que "se pueda frenar" el citado proyecto industrial porque "el oro de Las Villuercas son sus cultivos y su gente" y no una mina a cielo abierto que tendría un "impacto a todos los niveles".



También, ha advertido de que en la actualidad hay 230 solicitudes de proyectos mineros en Extremadura, y ha incidido en que "no se puede valorar el empleo (que podrían generar) como si fuera a generarse sin el detrimento que supone esa actividad para el resto de empleo y el resto de comercio que hay en las zonas" done se pondrían en marcha.



A su vez, el diputado del PP José Antonio Echávarri ha indicado que su partido defiende el impulso de proyectos mineros en Extremadura tras estudiar "caso por caso", y como "solución" a los "problemas" de despoblación y de desempleo que sufre la comunidad.



En todo caso, ha recordado que con carácter particular su partido se opone a la mina de litio de Cáceres por considerarla "incompatible" con su enclave en una ciudad Patrimonio de la Humanidad.



Echávarri, igualmente, ha defendido que en todo caso en cualquier proyecto empresarial "no" se puede "poner la venda antes de la herida", ya que toda iniciativa "tiene que pasar todos los filtros medioambientales"; y ha tachado de "alarmista" y "oportunista" a Podemos por criticar planteamientos mineros en la comunidad.



Mientras, el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha rechazado --en alusión a Podemos-- que se pretenda "alarmar" sobre proyectos mineros como en el caso de Las Villuercas en los que, según ha dicho, "no" hay "ninguna certeza" aún, al tratarse de una iniciativa "incipiente".



En todo caso, ha incidido en que con carácter general para todo proyecto industrial "se va a hacer lo que la ley permita", y después de que la Administración actúe "de manera clara" y "sin arbitrariedad".



Béjar, en este sentido, ha recalcado que la Junta de Extremadura tiene que aportar "seguridad jurídica" a cualquier iniciativa empresarial que desee implantarse en la región, para posteriormente determinar la idoneidad o no de la misma a partir de los planteamientos legales en la materia en vigor.



Finalmente, para cerrar la comparecencia en comisión parlamentaria, la portavoz de la Plataforma "Salvemos Las Villuercas", Virginia Alfonso Ciudad, ha subrayado que a su colectivo le es "indiferente" el "enfrentamiento político" que pueda existir entre diferentes partidos en materia de explotaciones mineras en la comunidad; y ha recalcado que en todo caso una mina a cielo abierto en Las Villuercas supondría "una bomba" en la zona.