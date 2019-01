Alcaldes del PP de la comarca de Campo Arañuelo ven "decepcionante" la reunión con Vara

Alcaldes del PP de la comarca de Campo Arañuelo han calificado de "decepcionante" la reunión que mantuvieron este pasado martes con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en Mérida, para tratar sobre el futuro de la Central Nuclear de Almaraz.



A través de una nota de prensa, los 'populares' han recalcado que el encuentro fue "absolutamente decepcionante", que ha considerado que estaba "vacía de contenido" y que los anuncios que hizo el presidente del Ejecutivo extremeño son "única y exclusivamente electoralistas, basados en muchas palabras y pocos hechos".



Muestra de ello, señala el PP, es que ante las explicaciones pedidas por los alcaldes del PP de la zona de Almaraz al presidente de la Junta sobre qué tenía previsto hacer ante la "pérdida de los miles de puestos de trabajo" que provocaría el cierre de la planta, Vara "solo supo contestar que la alternativa está en apostar por las energías renovables".



Unas declaraciones a las que el PP replica que las energías renovables "no crean casi empleo, por lo tanto esta no sería la solución que necesita la comarca", señala el PP, quien ha considerado que las explicaciones y la actitud de Vara en este encuentro con los alcaldes demuestran que "el PSOE está improvisando sobre la marcha al buscar alternativas al cierre" de la Central Nuclear, tras lo que ha recordado la "ocurrencia" de hace unos años "cuando planteó la posibilidad de que ante el cierre de Almaraz se podría plantar alfalfa".



Ante esta situación, la presidenta del PP de Campo Arañuelo, Paloma López, ha manifestado que mientras los alcaldes del PP "trabajan día tras día para defender el futuro de sus pueblos, su crecimiento y el bienestar de sus vecinos", el presidente de la Junta y el PSOE "solo se preocupan de seguir manteniendo su sillón y de tapar las verdaderas intenciones del gobierno de Pedro Sánchez" que a su juicio son las de "cerrar la Central Nuclear de Almaraz, sin garantizar el futuro de esta comarca ni los puestos de trabajo".



Para el PP de Campo Arañuelo, la reunión con Vara "no es más que la antesala de futuros anuncios electoralistas que va a hacer el PSOE", y que a su juicio "solo servirán para rellenar titulares en prensa en los próximos meses y nada más", ya que comarca "seguirá sin tener un Plan Alternativo que genere riqueza, crecimiento y que garantice los puestos de trabajo que se generan con la Central Nuclear de Almaraz".



Así, la presidenta comarcal de PP de Campo Arañuelo ha reafirmado que los vecinos de la comarca "hablaron alto y claro" en la manifestación organizada por la plataforma en Navalmoral de la Mata, y "ni Vara ni Pedro Sánchez pueden ignorar sus demandas y reivindicaciones".



Ha lamentado además el PP que el presidente de la Junta no haya ido a La Moncloa a defender los intereses de los vecinos de Campo Arañuelo, de la provincia de Cáceres y de Extremadura, porque "el PSOE a nivel nacional ha dejado muy claro que ellos tienen una agenda para cerrar las centrales nucleares y van a cumplir con ella", señala.



Por último, desde el PP de Campo Arañuelo ha advertido que los alcaldes de la zona "no van a parar de reivindicar lo que es justo para sus pueblos y para su comarca", hasta tener garantizado al 100 por cien que "si el PSOE cierra la Central Nuclear de Almaraz, la comarca tenga alternativas que garantice los empleos, la riqueza, las horas de formación y todo lo que contribuye la central a esta comarca", ha concluido.