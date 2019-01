La línea de autobús al nuevo hospital de Cáceres empieza a funcionar este miércoles

La Línea 3 del servicio de transporte urbano de Cáceres, que prolongará su itinerario para cubrir el servicio hasta el nuevo Hospital Universitario, entrará en funcionamiento a partir de mañana miércoles hasta las dependencias sanitarias, una vez que será este día cuando empiecen a entrar en funcionamiento algunas consultas externas en el centro hospitalario.

No obstante, el itinerario previsto sufrirá dos alteraciones en el trayecto de ida. La primera es debido a las obras que se están realizando en la calle Atahualpa, en el barrio de Moctezuma, y la segunda es porque la construcción en la rotonda de la N-521 para hacer una parada que da acceso al Centro Penitenciario "no está lista" por lo que esta parada no estará habilitada hasta dentro de aproximadamente un mes.

Así pues, una vez finalizadas las obras, quedará operativa la nueva parada, por lo que la Línea 3 hará escala para recogida y bajada de viajeros en ella, tanto en el trayecto de ida como en el de regreso, tal y como informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.

Respecto a la primera modificación del servicio es debida, tal y como informó la semana pasada la concejala de Infraestructuras Estratégicas, Montaña Jiménez, a las obras de acondicionamiento y mejora de accesibilidad en la calle Atahualpa, por lo que el recorrido del autobús se verá ligeramente modificado mientras duren las mismas.

En concreto, la línea 3, que tiene cabecera en Pierre de Coubertain, en el trayecto de ida, en lugar de ir por Isabel de Moctezuma y girar hasta Atahualpa, girará hacia la avenida de la Hispanidad para subir posteriormente por la avenida de la Bondad.

Allí, al final de la calle, se situará una parada de recogida de usuarios en sustitución de la prevista en la calle Atahualpa, delante del IMAS. Esa modificación de la ruta supone, además, la supresión temporal de la parada de Isabel de Moctezuma en sentido subida.

Una parada que será sustituida por otra que estará situada en la avenida de la Hispanidad, junto al Pabellón Multiusos. El recorrido de regreso del Hospital Universitario hacia el Nuevo Cáceres no se verá afectado por las obras en la calle Atahualpa y mantiene el itinerario original.