PSOE critica al Gobierno cacereño por estar "asfixiando" al sector de la cultura

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Luis Salaya, ha criticado al equipo de Gobierno por estar "asfixiando" al sector de la cultura en la ciudad "al no garantizar las ayudas a los eventos y asociaciones para que puedan desarrollar sus actividades".

Salaya cree que el Ejecutivo cacereño "actúa con total irresponsabilidad" cuando le dice a las asociaciones que "no hay dinero porque no hay presupuestos por culpa de la oposición", y que "alguna asociación se va a quedar sin ayudas por este motivo".

"Desde nuestro grupo, siempre hemos manifestado que estamos dispuestos a aprobarles todo lo que presenten con el fin de dar salida a todas las subvenciones para que la actividad cultural se mantenga en nuestra ciudad, porque para nosotros la cultura es una seña de identidad y de Cáceres y generadora de riqueza, y el PP nunca ha apostado por la ella", sentencia el portavoz.

Así, el PSOE ha pedido en la Comisión de Cultura celebrada este lunes que "no traten de jugar con las asociaciones culturales" y "dejen de lanzar mensajes negativos" sobre el futuro de las ayudas municipales. "Cada vez queda más claro que en la ciudad del come, reza y ama no queda sitio para proyectos culturales ambiciosos", recalcando que el "poco peso" que ha tenido la cultura en esta legislatura.