Gobierno cacereño va a convocar una nueva Comisión de Economía con carácter extraordinario

Ep.

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres va a convocar una nueva Comisión de Economía con carácter extraordinario, a primera hora del lunes día 28, para llevar por separado los expedientes de modificación presupuestaria que ayer se dejaron encima de la mesa, al rechazar los grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú-Podemos) su votación de forma conjunta.

El portavoz municipal Rafael Mateos, ha explicado que la decisión de agrupar las diferentes modificaciones de crédito "no es política" sino "técnica" porque la adoptó el servicio de Intervención basándose en la Ley de Procedimiento Administrativo por "economía procedimental", que aconseja que expedientes que tienen el mismo objeto se agrupen para presentar un único expediente.

"En ningún caso hemos querido ocultar información, máxime cuando en el caso de la subvención de los toros, previniendo que podría haber algún grupo que no la aprobase, la hemos sacado de esa modificación presupuestaria y se ha llevado de forma individual", ha explicado el portavoz.

Así las cosas, se convocará una nueva comisión para el lunes y después se reunirá la Junta de Portavoces previa al Pleno extraordinario que se celebrará el jueves, día 31, para aprobar esas modificaciones de crédito obligadas por la prórroga de los Presupuestos para este ejercicio.

Mateos ha criticado, no obstante, que "ningún grupo de la oposición manifestó con cuál de las modificaciones presupuestaria no estaba de acuerdo", por lo que advierte que si cuando se lleven los expedientes por separado se aprueban "todos", lo que "quedará patente" es que "el único objetivo que perseguía la oposición era dilatar en el tiempo esos expedientes", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

"Eso no perjudica al Gobierno de la ciudad sino a los empresarios y a los ciudadanos que pueden ver cómo proyectos que les benefician se pueden quedar en el aire", ha incidido, al tiempo que recuerda que en la comisión de ayer se estudiaron modificaciones "importantes" como las relacionadas con las obras en el Museo Municipal de Cáceres (por importe de 106.000 euros), el arreglo de caminos públicos que se encuentran en mal estado (122.000 euros), la conexión de los barrios Macondo-Junquillo (340.000 euros), la adecuación y rehabilitación de las pistas de skate (70.000 euros), así como la cofinanciación de la subvención para la rehabilitación de la Muralla (175.000 euros).

Algunas de estas obras están aprobadas y en ejecución o a punto de comenzar o expedientes sobre los que el ayuntamiento se había pronunciado ya y por lo tanto "no tiene sentido poner trabas a que los empresarios cobren", ha incidido.

SUBVENCIÓN A LOS TOROS

Mateos ha insistido en que, en el caso de los toros se presentó de forma individualizada y se rechazó por parte de la oposición la ayuda de 25.000 euros para subvencionar los festejos taurinos.

"El Gobierno seguirá trabajando para que la ciudad tenga toros y está claro que la oposición seguirá en su discurso para que no los haya", subrayó, Mateos que añade que los festejos taurinos con "una apuesta por la cultura", por el "mantenimiento de las tradiciones" y "una forma de crear empleo".

Por todo ello, Mateos ha criticado que la decisión de la oposición de dejar encima de la mesa los otros expedientes fue "arbitraria" y "solo tiene el objetivo de dificutar la gestión ordinaria del ayuntamiento y perjudicar a las empresas que ya tienen un contrato firmado en vigor".

"No es perjudicar al equipo de Gobierno sino a los empresarios que con obras en marcha, si esas modificaciones presupuestarias no se llevan a cabo, no podrán cobrar sus certicaciones", ha concluido.