Cáceres promociona en FITUR su gastronomía, sus fiestas religiosas y su patrimonio

La ciudad de Cáceres ha presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid su oferta turística que este año se presenta con el lema 'Cáceres Vida Interior. Come, reza, ama', con el que quiere resaltar la importancia del turismo de interior y promocionar su gastronomía, sus fiestas religiosas y el patrimonio arquitectónico.



Por eso, las tres palabras 'Come, Reza y Ama', "aglutinan una oferta singular de Cáceres para el visitante", según ha señalado la alcaldesa de la capital cacereña, Elena Nevado, que ha estado acompañada en la presentación por el secretario de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura (Acocyrex), Benjamín Caballero, que ha realizado una demostración de cocina en vivo con productos de la tierra.



Nevado ha explicado que la primera palabra 'Come' está vinculada a la buena cocina porque la gastronomía "debe seguir siendo uno de los puntos fuertes" de la capital cacereña, ya que los datos señalan que en torno al 30% de los visitantes llegan a la ciudad atraídos por los productos y por la oferta gastronómica.



El segundo pilar se resume en 'Reza', con el que se quiere atraer el turismo vinculado a la cultura y a la religión porque la Semana Santa cacereña es Fiesta de Interés Turístico Internacional y "aúna el valor de las tallas y procesiones en un entorno único que hace que miles de visitantes lleguen a la ciudad", ha dicho.



El otro "motivo" religioso es que este año se estrena la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional para la Bajada de la Virgen de la Montaña, "dos hitos que trascienden las fronteras de la ciudad y que da mayor proyección a la ciudad", ha explicado Nevado en la presentación en la que ha estado acompañada por el presidente de la Cofradía Virgen de la Montaña, Juan Carlos Fernández Rincón, y por el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, Santos Benítez.



Y la tercera pata del eslogan es 'Ama' que se vincula "al patrimonio de la ciudad, al corazón monumental de Cáceres y a la singularidad y belleza de nuestro casco histórico, algo que es para amar y que despierta sentimientos profundos", ha dicho Nevado, que ha recordado que la ciudad, Patrimonio de la Humanidad desde 1986, cuenta con 41 palacios y casas fuertes, 20 torres y baluartes defensivos y 30 bienes de interés cultural que hacen que "todo el que llega a Cáceres se enamore y ame a la ciudad".



DATOS HISTÓRICOS DE VISITANTES



"Nadie puede ofrecer estos tres hitos juntos y eso hay que ponerlo en valor porque hace que miles de visitantes lleguen a nuestra ciudad", ha resaltado la regidora que ha ofrecido también algunos datos de turismo. Así, se ha referido a que en 1986 visitaban la ciudad alrededor de 200.000 personas, pero ahora se ha cerrado el ejercicio del año pasado con un "datos históricos" , ya que casi 900.000 personas pasaron por los centros turísticos municipales, un incremento de 186.000 visitantes más que en 2017, lo que supone un 20%.



Además, los turistas dejan de ser estacionales porque se concentran a lo largo de todos los meses lo que ha hecho que Cáceres se sitúe como el primer destino de interior de toda España en generación de empleo en el sector. Según datos de Exceltur, el empleo ha crecido un 11% y la rentabilidad de los hoteles se sitúa en el 20%, lo que quiere decir que obtiene el mejor ratio entre las cantidades de habitaciones que oferta y los huéspedes que lo reclaman.



Respecto al perfil de visitantes, el 56% tienen entre los 40 y 60 años, que teóricamente tienen mayor poder adquisitivo, mientras que el 32% tiene entre 20 y 40 años. En cuanto al número de pernoctaciones, el 36% de los visitantes duerme dos noches en la ciudad, el 24% lo hace un día y el 16% se queda tres noches, mientras que el resto lo hace por más de cuatro noches.



Nevado ha recordado que la ciudad ha realizado también otras medidas para atraer turistas como la mejora de la iluminación artística de los monumentos o la apertura de nuevos espacios como el Palacio de los Golfines de Abajo, la Torre de las Cigüeñas o los restos romanos del Palacio de Mayoralgo.



"El objetivo de esta campaña es seguir avanzando en el turismo y seguir siendo un foco de atracción de visitantes, algo que estamos logrando año a año", ha apuntado Nevado quien ha resaltado que Fitur es "un escaparate único y una ventana al mundo para ofrecer nuestra imagen al exterior". "Que vengan a descubrir una ciudad única con un corazón monumental", ha concluido.



Por su parte, el representante de los cocineros ha dado las "gracias" por la apuesta que se hizo por ser la Capital Gastronómica de España en 2015, lo cual "fue un impulso importante para el sector de la restauración", hasta el punto de que un portal viajero considera a la ciudad "como el quinto mejor destino gastronómico", ha dicho.



Benjamín Caballero ha destacado dos proyectos que se pondrán en marcha en la ciudad relacionados con el buen comer como la Biblioteca Gastronómica, que se instalará en la calle Tiendas, y ha reclamado la apertura de la segunda planta del Mercado Ronda del Carmen para ofrecer un espacio gastronómico a la ciudad.



Por su parte, el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez, ha resaltado que la Semana Santa cacereña tiene cinco cofradías del siglo XV, 23 desfiles y 53 pasos de vírgenes y misterios que "harán que la estancia en Cáceres sea espectacular". El aspecto más singular es que todos los desfiles se celebran por las calles y plazas de la ciudad antigua y ha apuntado que el próximo 11 de abril se esceneficará una pasión viviente en la que 250 actores representarán la pasión y muerte de Jesucristo.



Desde la Cofradía de la Virgen de la Montaña, su mayordomo José Carlos Fernández Rincón, ha subrayado que la bajada de la imagen desde su santuario es la participación de todos los cacereños en una fiesta ancestral que incluye muchas actividades no solo religiosas. "El redondeo de la ciudad a la vida de los cacereños son sus fiestas religiosas".



El stand de la Junta de Extremadura ha sido el lugar elegido para esta presentación de la oferta de la capital cacereña que participará en otras actividades como la Asamblea General del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, al que pertenece, la Red de Juderías o la firma de diversos convenios con Turespaña, Paradores o Renfe.