Hospital Universitario Cáceres inicia su actividad el día 30 con cinco consultas externas

El Hospital Universitario de Cáceres comenzará su actividad el próximo miércoles, día 30 de enero, con la prestación de las consultas externas de cirugía vascular, cirugía general y aparato digestivo, cirugía torácica, neurocirugía, y cirugía plástica. Estas serán las primeras cinco especialidades cuyos pacientes ya han sido citados en el nuevo centro hospitalario que abre su primera fase la próxima semana y que atenderá, en un mes, a unos 2.500 usuarios.



A partir del mes de marzo comenzarán a trasladarse el resto de consultas externas que ahora mismo se pasan en el Hospital San Pedro de Alcántara, como cirugía mayor ambulatoria, pruebas digestivas, bloque quirúrgico, etc. Se continuará con la hospitalización y por último las urgencias del centro, que se instalarán en los 40.000 metros cuadrados que se ponen en servicio en esta primera fase.



Finalmente cuando el hospital esté totalmente abierto moverá a 1.052 profesionales repartidos en turnos, y 119 trabajadores de servicios externos como seguridad, cafetería, etc. El bloque quirúrgico realizará al año unas 105.000 pruebas diagnósticas y se atenderán a 25.000 pacientes en el servicio de urgencias.



La segunda fase del hospital se iniciará con la redacción del proyecto una vez entren en funcionamiento los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) y se calcula que, a finales de este año o comienzos de 2020, podrán licitarse las obras para concluir el nuevo hospital cacereño que contará, cuando esté terminado, con 522 camas hospitalarias (ahora entran en funcionamiento 222) y habrá costado en total unos 240 millones de euros entre la obra civil y el equipamiento.



El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha presentado este jueves todos los detalles en una comparecencia en el propio hospital a la que han sido invitados profesionales médicos, representantes sindicales y medios de comunicación. "Queremos que no haya discontinuidad entre la primera y la segunda fase", ha resaltado el consejero que ha recordado que las obras han estado paradas desde 2011 hasta 2015, cuando se retomaron.



De momento, el Hospital Universitario de Cáceres contará con las últimas técnicas y tecnologías para que los profesionales desarrollen su labor y se pretende que sea referencia nacional en algunas especialidades como la cirugía plástica y renovadora, por ejemplo. "Será un hospital de vanguardia para toda la región", ha espetado Vergeles.



Entre esa tecnologías estarán los servicios de comunicaciones que se harán por dos vías, a través de fibra óptica pero también MPLS, un sistema de comunicación de datos de reserva muy potente y seguro para poder acceder a los sistemas informáticos; se contará con telefonía IP, y se instalarán nuevos ordenadores que servirán para consultar los historiales clínicos y para la comunicación entre profesionales, los cuales dispondrán de tarjetas para acceder a las dependencias y dispositivos tablets para hacer seguimiento de pacientes.



Las notificaciones y citas a los paciente se harán a través de sms o correo electrónico y toda la cartelería y las señales informativas están adaptadas a personas con discapacidad visual. Además, existen varios puntos de información digital repartidos por el edificio en los que los usuarios podrán consultar todo lo necesario con sus citas y ubicaciones de consultas, por ejemplo. El inmueble también apuesta por las energías renovables y cuenta con 130 paneles solares para suministrar todo el agua caliente necesaria para su funcionamiento.



PLAN FUNCIONAL SEGUNDA FASE



Respecto a la segunda fase del hospital, Vergeles ha explicado que el plan funcional de 2011 ha tenido que actualizarse y se ha incluido la construcción de un módulo de maternidad con 11.893 metros cuadrados y otro médico con 14.802 metros, con lo que se amplía en 10.000 metros sobre lo previsto inicialmente.



En esa segunda fase se pondrán en servicio 300 camas más, 92 espacios de consultas, un hospital de día para 159 puestos, de los que 120 irán en sillón y una UCI con 70 plazas. Se abrirá también el área de docencia e investigación, servicios de dirección y las áreas de pediatría y obstetricia que, de momento, se quedarán en el hospital San Pedro de Alcántara.



"En el futuro Cáceres solo tendrán un hospital que será el Hospital Universitario", ha subrayado el consejero que ha apuntado que, en la segunda fase, la obra civil con equipamiento incluido se estima en una inversión de 120 millones de euros. De momento, la ciudad tendrá tres hospitales abiertos ya que los servicios de geriatría de Nuestra Señora de la Montaña se trasladarán al San Pedro de Alcántara al igual que la Unidad de Psiquiatría pero para esta última hay que hacer una remodelación con una inversión de 800.000 euros por las características especiales de esta atención sanitaria.



Con el tiempo está previsto que "todo" se traslade al Hospital Universitario y la ciudad cuente solo con un centro hospitalario aunque para eso quedan unos años. "Si se termina el proyecto de obra de la segunda fase este año me doy por satisfecho", ha confesado Vergeles que espera que se pueda licitar en 2020.



CONTROL DE ACCESO Y CAFETERÍA



Respecto al control de acceso de visitas a los pacientes hospitalizados, el consejero ha asegurado que "no se va a privatizar" porque la categoría laboral de celador tiene esa función, por lo que "se buscará su colaboración para el control de visitas". De momento, tampoco habrá cafetería de manera que se contará con un servicio de vending con comida "saludable".



En cuanto a los accesos al hospital, el vial principal de acceso no está terminado pero "se trabaja a buen ritmo", ha dicho el responsable regional, que ha señalado que se contará con dos itinerarios, uno que rodea al hospital para urgencias, ambulancias, suministros y taxis, y el otro vial estará, de momento, cortado en una curva porque el autobús necesita hacer una invasión del carril para maniobrar hasta que se abra el acceso principal, pero ha garantizado la "seguridad" del servicio. "Nada de inseguridades para el transporte urbano de la ciudad", ha espetado.



Finalmente, el nuevo hospital cuenta también con un logotipo, una imagen corporativa en forma de U que incluye una cruz y representa también una sonrisa. La U hace alusión a su carácter universitario, la cruz a los valores de la salud y la sonrisa a la atención profesional que tendrán los ciudadanos en este nuevo hospital que cuenta, ha dicho el consejero, "con excelentes instalaciones y recursos para cuidar la salud de los extremeños".