Detenido un vecino de Alcuéscar por un delito continuado de hurto de 3.800 kilos de corcho

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años de edad, vecino de Alcuéscar (Cáceres), como supuesto autor de un delito continuado de hurto de 3.800 kilogramos de corcho, el cual se hallaba ya descorchado y apilado, dispuesto para ser recogido por su propietario, en varias fincas ubicadas en el término municipal de Cabañas del Castillo (Cáceres).



En concreto, el pasado día 11 de septiembre, la Guardia Civil recibió aviso de la Central 062, de que un vehículo había sido visto circulando por diversas fincas del término municipal de Cabañas del Castillo (Cáceres) y pudiera encontrarse sustrayendo corcho.



Así pues, los agentes se desplazaron hasta el lugar, aunque no consiguieron localizar al mencionado vehículo. No obstante, a través del testimonio de varias personas autorizadas para la recogida de corcho en la zona, conocieron que podría haberse producido el hurto de 3.800 kilogramos de corcho que guardaban apilados en varias fincas de la zona, a la espera de ser recogido.



De este modo, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Berzocana (Cáceres), iniciaron una investigación enmarcada dentro del "Plan Contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas", que actualmente tiene activo la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, llevando a cabo numerosas vigilancias e identificaciones de personas y vehículos en zonas de alcornocales próximas a los lugares donde se habían producido los hurtos.



Así, obtuvieron la declaración de varios vecinos del lugar que coincidieron en afirmar haber visto, en diferentes días y durante las fechas de ocurrencia de los hurtos, un vehículo con remolque cargado de corcho, aunque "no" era conocido de la zona, tal y como informa la Benemérita en una nota de prensa.



Con esta información y el resto de pruebas obtenidas, la Guardia Civil consiguió averiguar la matrícula del vehículo relacionado en los hurtos, así como la identidad de la persona que lo conducía, un varón de 33 años de edad, vecino de Alcuéscar (Cáceres), que resultó ser el supuesto autor de los hechos, y quien, dedicado a la actividad de compra venta de corcho, no pudo aportar las autorizaciones administrativas necesarias que le habilitarían para llevar a cabo el descorche en el lugar de los hurtos.



Por tanto, habiendo recabado las correspondientes pruebas incriminatorias, el pasado día 11 de octubre, la Guardia Civil le detuvo como supuesto autor de un delito continuado de hurto de corcho, en total 3.800 kilogramos de este producto, cuyo valor económico rondaría cerca de los 9.600 euros.