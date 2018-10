Vergeles: No se tomará "ninguna decisión precipitada" sobre traslado PAC de Aldeacentenera

Ep.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado que no se tomará "ninguna decisión de forma precipitada" en relación al traslado del Punto de Atención Continuada (PAC) de Aldeacentenera a Torrecillas de la Tiesa.



De esta forma, Vergeles ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" a la población de Aldeacentenera y ha precisado que la Junta de Extremadura está estudiando, junto con las corporaciones municipales, la "mejor solución" para prestar la "mejor atención" en dicha zona de salud.



"Si finalmente podemos realizar los estudios necesarios técnicos para que el PAC permanezca abierto en ambas zonas lo intentaremos en la medida de nuestras posibilidades, reajustando los horarios que hayan que reajustar para que sea también eficiente la atención sanitaria que se presta", ha asegurado en declaraciones a los medios antes de asistir en Badajoz al acto con motivo del XX Día Mundial de la Salud Mental en Extremadura.



Asimismo, el consejero de Sanidad, que ha mostrado su respeto hacia los actos de protesta que organicen los vecinos de Aldeacentenera, ha asegurado que el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara no les ha fallado en "ningún momento" a la hora de la reapertura de los PAC y ahora no va "a hacer lo contrario".



"No le vamos a fallar a la población extremeña ni a la población de esa zona de salud, van a tener atención sanitaria de calidad en esa zona de salud", ha recalcado Vergeles.



En esta línea, el consejero extremeño ha abogado por solucionar esta situación de forma "pacífica" y "sosegada", para lo que, como ha dicho, se están poniendo "todos los elementos técnicos" y "políticos encima de la mesa" para que se puedan "adaptar ambos Puntos de Atención Continuada" y se pueda prestar una atención sanitaria "de calidad" en esa zona de salud.



Finalmente, José María Vergeles ha aseverado que "no estaría en nada de acuerdo" con que la situación generada por el posible traslado del PAC de Aldeacentenera a Torrecillas de la Tiesa provoque "ninguna polémica ni ningún problema" entre las dos poblaciones.