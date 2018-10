La Junta muestra "todo el respeto" a las protestas en Aldeacentenera

Ep.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha mostrado "todo el respeto" por las concentraciones convocadas por los vecinos de Aldeacentenera por el traslado del Punto de Atención Continuada (PAC) a Torrecillas de la Tierra, pero ha aclarado que "no es un cierre", sino "un cambio de ubicación".

De esta forma se ha pronunciado Gil Rosiña, a preguntas de los periodistas este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno en Mérida, sobre las protestas anunciadas por vecinos de Aldeacentenera en rechazo al traslado del PAC de su localidad.

En ese sentido, "un cierre sería que no existiera un Punto de Atención Continuada, ni en Aldeacentenera ni en Torrecillas", y que "lo borráramos de un pueblo y del otro", ha destacado Gil Rosiña, quien ha señalado que se trata de "un ordenamiento eficaz de los servicios sanitarios en nuestra región".

"El cierre fue de 21 Puntos de Atención Continuada en la pasada legislatura" en la que gobernaba el PP, ha recordado Gil Rosiña, quien ha añadido que "la consecuencia de aquella decisión, por valor de 5 millones de euros, fue quedar al 30 por ciento de la población rural en Extremadura sin el acceso a una urgencia rural de madrugada".

Por este motivo, la portavoz de la Junta de Extremadura ha considerado que en el caso del PP "hay que tener un poquillo de rostro", para "irse ahora a pedir los Puntos de Atención Continuada, con lo que algunos hicieron en esta comunidad autónoma hace cuatro años".

En ese sentido, Gil Rosiña ha señalado que "aquí se puede reescribir la historia lo que se quiera", y los vecinos tienen "todo el derecho del mundo a protestar", frente a lo que los responsables del Ejecutivo regional se van "a sentar a hablar con los que protestan".

Ha añadido que la toma de decisiones y medidas para "aplicar el presupuesto público con eficiencia" provoca que éstas medidas "a veces no son entendidas por el conjunto de los ciudadanos, como pueden ser en este caso los vecinos de Aldeacentenera", a los que se lo explicarán, ha dicho.

De hecho, ha recordado Gil Rosiña, que el pasado viernes, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se reunió con los alcaldes de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa.

La portavoz de la Junta de Extremadura ha explicado que "todavía se está decidiendo" en qué va a consistir este cambio, y una vez que se decida "lo anunciaremos y lo explicaremos" en qué consistirán "los nuevos servicios que se dan en esa zona de Extremadura", y que según ha reafirmado no será "la eliminación de ningún servicio".

Se trata de una "situación distinta" a la que "puede haber una parte de la población a la que no le guste, que no la entienda, y nos sentaremos con ellos y se lo explicaremos", ha destacado la portavoz de la Junta de Extremadura, que ha añadido que los explicarán cuando tengan la decisión "encima de la mesa", ya que "en estos momentos no está tomada en su totalidad".