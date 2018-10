Vergeles insiste en que Aldeacentenera no quedará "desatendida" con el traslado de su PAC

Ep.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha insistido que Aldeacentenera (Cáceres) no va a quedar "desatendida" cuando se produzca el traslado de su Punto de Atención Continuada (PAC) a Torrecilla de la Tiesa, con cuyos alcaldes mantendrá este viernes una reunión para trasladarles los "criterios técnicos" que sustentan esta "reubicación", así como las "soluciones" y "alternativas" planteadas que espera que "tranquilicen" a la población.

"No estamos cerrando nada, lo estamos reubicando", ha aclarado Vergeles, quien se ha referido a los argumentos que justifican este traslado, que no se llevará a cabo, no obstante, hasta que esté "los suficientemente maduro" como para que los criterios técnicos y las soluciones puestas en práctica sean "las adecuadas para cubrir las necesidades sanitarias que tiene toda la población de la zona de salud".

Estos criterios son que el PAC se traslada a una localidad con casi el doble de población, que además se sitúa en una ubicación "más centrada" dentro del área de salud, por lo que mejora la atención al conjunto de los pueblos, y también porque, en ocasiones, hasta ahora los pacientes de Torrecilla que son atendidos en primera instancia en Aldeacentenera, si son derivados a Trujillo tienen posteriormente que "desandar" el camino realizado.

Todo esto se lo va a explicar Vergeles a la alcaldesa de Aldeacentenera, en una reunión este viernes a la que también asiste el primer edil de Torrecilla, al tiempo que ha señalado que se reunirá tantas veces con la regidora como haga falta, así como con la asociación de vecinos y con "todos los que tenga que recibir", ha dicho en Mérida en una comparecencia en la que ha sido preguntado por este asunto.

Al respecto, Vergeles ha señalado que no le gusta "hacer las cosas a las bravas", como según ha dicho ocurrió la pasada legislatura con el cierre de 21 PAC, que "se comunicó por fax la tarde antes del cierre".

"¿Aldeacentenera va a quedar sin atención sanitaria? La respuesta es no", ha señalado Vergeles, quien ha explicado por las estadísticas que maneja, la mayoría de las urgencias se producen en horario de tarde, de forma que el SES "va a ofertar cobertura sanitaria en horario de tarde", lo cual tiene que "tranquilizar en cierta medida a la población", que ha reconocido que "siempre pide un PAC, y si puede ser un hospital al lado, mejor".

Asimismo, se va a dar "una alternativa en transporte sanitario". Por todo ello, espera que este encuentro sirva para "trasladar esa sensación que tranquilice" a una población que "no se va a dejar desatendida", en referencia a Aldeacentenera, que ha reconocido que ha tenido un importante papel en la "defensa" de la sanidad pública "en un momento muy complicado", en referencia al cierre de las urgencias rurales.