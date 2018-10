Monfragüe y Tajo Internacional preparan el II Mes de la Reserva de la Biosfera

Tras el “rotundo éxito” obtenido el pasado año, la Diputación de Cáceres trabaja con el territorio para el desarrollo de actividades el próximo mes de noviembre con la participación de la ciudadanía.

El diputado de Desarrollo y Turismo Sostenible de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande Cano, ha mantenido reuniones con los municipios de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y de la de Tajo-Tejo Internacional, con el fin de cerrar el programa de actividades del II Mes de la Reserva de la Biosfera, que se va a llevar a cabo en ambos territorios a lo largo del mes de noviembre.

Después del éxito obtenido el pasado año con la primera edición, el diputado, acompañado de técnicos del Área ha querido mantener un contacto directo con la ciudadanía, representantes municipales, mancomunidades, grupos de Acción Local y agentes sociales, culturales y económicos de las comarcas, “a fin de sumar esfuerzos y crear sinergias que confieran identidad y lleven a la consolidación del evento, pero hacerlo siempre dando voz al territorio, que es el protagonista”.

A falta de cerrar los programas definitivos, esta segunda edición volverá a suponer, ha aseverado Grande Cano, “un atractivo turístico en una época de menor actividad, y no por ello de menor interés para el visitante y para los propios habitantes de cada zona, porque de lo que no hay duda -ha añadido- es que las reservas de la Biosfera son un potencial para el desarrollo del turismo de interior, y no solo para la práctica de actividades ligadas al medio natural, sino para el disfrute del patrimonio, la cultura o la gastronomía; no en vano, las reservas han merecido tal reconocimiento por la convivencia armoniosa del hombre con el medio en el que vive”.

El Mes de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, financiada con fondos propios de la Diputación de Cáceres, celebra este año también el 15º aniversario de la declaración de Monfragüe como Reserva de la Biosfera, por lo que la jornada inaugural se dedicará a hacer una retrospectiva de lo conseguido y un planteamiento de las perspectivas de futuro.

Tanto en Monfragüe como en la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional, cofinanciada esta última con los fondos europeos FEDER, se llevarán a cabo actividades dirigidas a todos los públicos, “actividades -ha apuntado el diputado- que den a conocer los recursos naturales, turísticos o culturales de cada territorio y que ayuden a avanzar en la construcción de una identidad comarcal, que va creciendo día a día”.

Con las propuestas presentadas, en Carbajo, por ayuntamientos, mancomunidades, grupos de Acción Local y agentes sociales y económicos de la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional, así como con las que se aportarán esta tarde, en Serrejón, desde la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, el Área de Desarrollo y Turismo Sostenible cerrará los programas a desarrollar el próximo mes de noviembre.

Entre las actividades que se preparan “las hay que giran en torno a valores patrimoniales, paisajísticos, culturales o gastronómicos, entre otros, logrando que todos los municipios participen y sean escenario de alguna de ellas, sabiéndose protagonistas”.