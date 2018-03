Empresa mina de Cáceres reconoce impacto ambiental pero, cree conveniente

Ep

Los responsables de la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), que quiere construir una mina a cielo abierto en el paraje de Valdeflores en Cáceres, han reconocido que el impacto ambiental del proyecto "es importante" pero insisten en su conveniencia por los beneficios económicos y sociales que acarrearía a la ciudad en forma de empleo y de riqueza.



Los directivos de TEL, Marco Antonio Sosa y David Valls, han mantenido este lunes una reunión con la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, y los concejales de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, Valentín Pacheco y Rafael Mateos, a quienes les han explicado, durante unas dos horas, los entresijos de este proyecto minero al que se opone el equipo de Gobierno cacereño y que ha causado un gran rechazo social en la ciudad.



Sosa, en declaraciones a los medios tras la reunión, ha manifestado que la empresa "está acostumabrada" a que este tipo de proyecto cause este rechazo pero ha incidido en que el plan de restauración que se ha diseñado para el futuro, una vez concluya la explotación dentro de 24 años, "es muy potente" ya que prevé una inversión de 16 millones de euros y, además, "es un documento vivo" que puede cambiarse según los técnicos vayan aportando soluciones.



"Estamos acostumbrados a trabajar en estas circunstancias porque abrir una empresa de estas características tiene siempre complicaciones, y respetamos que el impacto medioambiental que tiene es importante y, por lo tanto, hay que explicar muy bien qué medidas hay que hacer y qué actuaciones hay que hacer para mitigarlo, y que la gente lo entienda, porque si no podemos explicarlo, es muy complicado", ha subrayado Sosa.



Respecto a la solicitud que ha registrado TEL para que se inicie la tramitación de modificación del Plan General Municipal (PGM) con el objetivo de que se permita el uso extractor del suelo en esta zona, donde ahora mismo está prohibido por el plan de urbanismo, Sosa ha dicho que le han vuelto a trasladar a la alcaldesa la petición de que se lleve a comisión y al Pleno la tramitación del plan para que pueda iniciarse el proyecto de exposición pública y se puedan pronunciar los técnicos.



Según ha dicho el responsable de TEL, en este encuentro, el primero de forma oficial que mantienen los dirigentes municipales y la empresa promotora de la mina de litio, han explicado los beneficios que este proyecto traería a la ciudad, y Sosa ha insistido en que se crearían unos 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos.



"El ayuntamiento tiene que ser consistente con sus argumentos pero nosotros tenemos que ser contundentes para convencer al ayuntamiento y a la población de los beneficios de este proyecto", ha insistido Sosa, quien ha añadido que TEL seguirá trabajando para "acercar posturas", aunque "entiende la problemática que hay".



Respecto a la petición de que se retire el expediente que se puede consultar en la página web municipal, Sosa ha aclarado que hay información "confidencial" sobre la empresa que no debería haberse expuesto y ha defendido que el proyecto "sigue vivo" y se puede modificar todavía por lo que entiende que hasta que no esté "definido totalmente no debería salir a la exposición pública".



TEL ha vuelto a reiterar la petición de que se retire esta documentación confidencial pero no contempla, de momento, iniciar acciones legales contra el ayuntamiento en el caso de que se siga exponiendo el proyecto en la web.



ALEGACIONES A LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS



La empresa ha presentado también este lunes las alegaciones a la resolución del ayuntamiento por el que se paralizaron los trabajos de investigación y los sondeos en la zona por entender que se habían extralimitado de la licencia de obra menor que se había concedido para realizar esas catas previas.



Sosa ha explicado que las alegaciones de TEL se han redactado en la línea de que la empresa ha cumplido las normas urbanísticas, que es el campo en el que tiene competencia el ayuntamiento. Así, ha defendido quese han utilizado los caminos abiertos ya con anterioridad en los años 80 por otra empresa que realizó sondeos en la zona.



"Nosotros argumentamos con planos y fotos que los caminos utilizados son los que se abrieron en los año ochenta", ha incidido y, respecto a los sondeos, también se defiende que se han hecho unos 13 trabajos "gemelos" a los que ya se había realizado hace más de treinta años.



"El proyecto es sólido", ha subrayado Sosa que avanza que la idea es reunirse con todos los grupos políticos municipales ya que el equipo de Gobierno del PP no tiene mayoría absoluta en la Corporación cacereña.



A preguntas de si "se tiene más sintonía" con la Junta de Extremadura que con el ayuntamiento respecto a este proyecto, Sosa ha contestado: "Yo ahí no me meto. Solo trabajo en una empresa para desarrollar un proyecto".