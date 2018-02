La empresa de la mina de litio anuncia alegaciones contra paralización

La empresa 'Tecnología Extremeña del Litio' ha anunciado que presentará alegaciones a la providencia decretada por el Ayuntamiento de Cáceres que ordena la "inmediata" suspensión, paralización y precinto de los trabajos de investigación y sondeos que se están realizando en el entorno de la zona de Valdeflórez, donde se pretende construir una mina de litio a cielo abierto.



Tras apuntar que recibió este pasado lunes la citada providencia, 'Tecnología Extremeña del Litio' manifiesta también que "las perforaciones han sido ejecutadas utilizando la misma red de pistas mineras y caminos de acceso que en su día llevó a cabo la empresa titular de la anterior explotación".



Asimismo, añade que en las labores de despeje de los caminos y pistas existentes "no ha sido necesaria la tala de formaciones arbóreas y arbustivas de interés natural"; y afirma también que las balsas de decantación "están previstas en el plan de restauración, aprobado mediante informe ambiental firmado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura el 1 de agosto de 2016".



En nota de prensa, dicha empresa señala también que sus actuaciones para la ejecución de sondeos "están amparadas por la resolución de viabilidad arqueológica firmada el 1 de febrero de 2017 por la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, previa presentación de los resultados de la prospección arqueológica intensiva llevada a cabo por un arqueólogo colegiado local".



Al mismo tiempo, indica que "no se ha ejecutado ningún sondeo en la zona de Dominio Público Hidráulico del arroyo Valhondo", así como que "no se han ejecutado calicatas".



También, apunta que "de acuerdo" a la "autorización" del plan de restauración, "un laboratorio acreditado ha llevado a cabo la caracterización de todos los lodos de perforación", tal y como según señala "dispone el RD 975/2009 y su posterior modificación, el RD 777/2012".