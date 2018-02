Tecnología Extremeña del Litio invertiría 340 millones en Cáceres

Ep

Los responsables de la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), Marcos Sosa y David Valls, han presentado este miércoles el proyecto de la mina que se pretende explotar en la zona de Valdeflórez en Cáceres, uno de los mayores yacimientos de Europa de este mineral, y han pedido a las administraciones, tanto a la regional como a la local, que tramiten el expedientes de forma "diligente" y "adecuada a la normativa".



La empresa ha registrado en el ayuntamiento la solicitud de modificación del Plan General Municipal (PGM) para que se permita la actividad extractora en esta zona de la Montaña con pasado minero, por lo que ha conminado al Gobierno local a que inicie ese trámite para que "todo el mundo" pueda conocer el expediente a través de la exposición pública y posterior presentación de alegaciones porque es un proyecto "serio", ha dicho Sosa.



"Tenemos la confianza en la seriedad de las instituciones y del Gobierno local para que inicie la tramitación de un expediente que no quiere decir que se vaya a aprobar, sino solo que se inicie el trámite", ha insistido.



Por otra parte, desde la administración regional se debe tramitar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que puede ser favorable o desfavorable, pero los responsables de TEL insisten en que los trámites deben seguir su curso porque "hay que darle una oportunidad" a esta iniciativa minera e industrial que supondrá "la generación de empleo y riqueza para Cáceres y para Extremadura".



"Nosotros solicitamos que, tanto la administración regional como la local, tramite y dé la oportunidad para que el proyecto pueda salir a exposición pública para que los ciudadanos lo conozcan en profundidad porque eso es fundamental", ha subrayado en su comparecencia el director de TEL, que no ha aclarado si el asunto podría llegar a la vía judicial en el caso de que el ayuntamiento se niegue a modificar el plan de urbanismo, tal y como ha manifestado.



En una presentación a los medios y a algunos empresarios de la ciudad, que ha tenido lugar en un restaurante a las afueras de la capital cacereña, tanto Sosa como Valls han asegurado que cuentan con "todos los permisos y licencias" para realizar los estudios de investigación y sondeos que se están desarrollando en estos momentos, y han añadido que "no" tienen constancia de ninguna denuncia de algún vecino por haber invadido propiedades privadas para llevar a cabo estas catas.



Según ha defendido, los sondeos se están haciendo de forma "rigurosa" según las licencias otorgadas y han mantenido que se han hecho los estudios que exige la ley minera sobre la estabilidad geológica del terreno, y "no hay ninguna afección" al Santuario de la Virgen de la Montaña, próximo al lugar.



BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS



En cuanto al proyecto de la mina a cielo abierto, la empresa TEL, constituida al 50% por Valoriza Minería (del grupo Sacyr) y la empresa australiana Plymouth, tiene previsto invertir 340 millones de euros. Considera que es una iniciativa que generará "beneficios sociales y económicos para la ciudad", ha dicho Sosa, ya que la sede fiscal de la empresa está en Cáceres y se prevé la creación de numerosos puestos de trabajo en las fases de creación de la mina y en la de explotación.



Según ha explicado, los sondeos realizados han confirmado que la zona de Valdeflórez es una mina de las más importantes de Europa en litio porque la investigación arroja unos resultado de que se podrían producir alrededor de 1,3 millones de toneladas de carbonato de litio en unos 16 años.



La actividad económica conllevaría una parte minera (20%), con la extracción del óxido de litio, y otra industrial (80%), ya que después se instalará una fábrica para convertir ese mineral en carbonato de litio de "gran pureza", que es la materia prima que utilizan todas las fábricas de batería de vehículos eléctricos.



En la fase de construcción de la mina se generarían unos 500 y 800 empleos asociados a suministros de bienes y equipos, consultoría, asesoría, restauración medioambiental y empresas de construcción. Todas las contrataciones se harían con trabajadores de la ciudad o el entorno, según ha explicado Sosa.



En la explotación de la mina se crearán 200 empleos directos, 100 irían a la parte de minería y otros tantos al proceso industrial. Estas contrataciones supondrían unos 11 millones de euros en salarios más los 240 millones de euros que irían a parar a las arcas públicas en forma de impuestos.



El método de tratamiento será "el más beneficioso desde el punto de vista medioambiental", ha subrayado, ya que se calentará con gas natural, se añadirá un reactivo de sulfato potásico y con eso se generará otro sulfato para disolverlo en agua y obtener un carbonato de litio con pureza del 90%. "Los residuos generados son inertes", recalcó.



En relación al consumo de agua para la explotación, será de 143.000 metros cúbicos netos al año, lo que supone casi un 2% del abastecimiento de Cáceres. El sistema está diseñado con vertido cero, por lo que se reutiliza el agua procedente de la depuradora y se descarta cualquier afección al calerizo. "No se va a utilizar el agua del calerizo", ha subrayado.



En cuanto a la cuestión medioambiental, los responsables han defendido que el agujero que dejará la mina "no será visible desde la ciudad" y se minimizará el impacto sobre el entorno teniendo en cuenta las medidas de rehabilitación del espacio afectado, para lo que se emplearán 16 millones de euros.



La corta del terreno se convertirá en una reserva de agua, aunque habrá que realizar más estudios complementarios para ver cómo se llenará este lago artificial. También se llevará a cabo una reforestación con vegetación autóctona de la zona y una reintegración paisajística, según ha dicho el responsable de TEL. En cuanto a la calidad del aire, se creará una red de vigilancia y se minimizará la dispersión de polvo con el riego de pistas, colocación de pantallas vegetales, etc.



"Los vientos dominantes en el espacio son de oeste hacia el este, es decir, en dirección contraria a la ciudad", ha argumentado Sosa, quien asegura que el impacto del transporte por carretera será bajo, en un 6%, y la salida de camiones será por la carretera de Miajadas.



Para preservar la fauna y la flora del entorno, se ha hecho un estudio especializado y se han evaluado los hábitats y está previsto que el vaso del lago se acondicione para facilitar el asentamiento de fauna.



PLATAFORMA 'NO A LA MINA'



Respecto a la plataforma ciudadana que se ha creado en contra de esta mina, Sosa ha dicho que "entiende" que un proyecto de esta envergadura "es muy complejo" y "habrá gente a favor y en contra" por lo que, al tiempo que ha mostrado su "respeto" hacia otras opiniones, ha recalcado la importancia de que se tramite el expediente para que "la ciudadanía entienda las bondades y las repercusiones ambientales, económicas y sociales que tiene".



Además, ha defendido que también se reinvertirá parte de los beneficios en proyectos sociales o culturales para la ciudad, para lo que ha pedido un "diálogo abierto" para determinar esas actividades que se desarrollarán.



Sosa ha recalcado que un proyecto minero de litio como este es fundamental para las energías renovables porque el futuro de los vehículos eléctricos depende de este mineral con el que también se fabrican las baterías de teléfonos móviles.



Finalmente, respecto a la relación con empresa de la mina de Aguablanca en Monesterio (Badajoz), Sosa ha dicho que "no tiene nada que ver una cosa con la otra" porque una se tramita a nivel nacional y la otra en la administración regional.