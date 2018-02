Los artistas Oumou Sangaré, Red Baraat y Papaya se suman a Womad 2018

Los artistas Oumou Sangaré, Red Baraat, Papaya y Elemotho Gaalelekwe se suman al cartel de Womad Cáceres 2018, en el que ya están los estadounidenses !!! (chk chk chk), los colombianos Canalón de Timbiquí y los españoles The Gramophone Allstars Big Band.



La 27 edición de este certamen tendrá lugar del jueves 10 al domingo 13 de mayo y, la organización del mismo, consciente de que no será fácil superar los registros de la pasada cita, cuando concurrieron más de 150.000 personas, está cerrando una programación que, además de conciertos, incluye cine, poesía, gastronomía, artesanía y exposiciones.



Respecto a los artistas, Oumou Sangaré, de Malí, es "estilosa, elegante, decidida y carismática", con una voz "conmovedora y potente", que se ha convertido en un "emblema" para la feminidad africana y en un "referente" no solo musical para millones de mujeres.



A lo largo de su dilatada carrera ha utilizado sus canciones para denunciar sin miedo la posición de las mujeres en Malí y oponerse a la poligamia, el matrimonio infantil y un sistema que define una "buena esposa" como una mujer sumisa, según ha informado la organización del festival en nota de prensa.



Por su parte, el músico namibio Elemotho Gaalelekwe confiesa que sus canciones están inspirada en la vida, en la familia, la infancia en el Kalahari, el dolor o las tribulaciones, porque la música también está en todas partes.



Así, se define como un "nómada moderno" influenciado por las historias de su abuela y por la música tradicional Setswana, pero también por el pop del sur de África o los sonidos del Gran Zimbabue, el reggae, el jazz, el rock o el R&B.



A Womad Cáceres llegará con su cuarto álbum de estudio, Beautiful World, del que dice que es como la banda sonora de un nuevo amanecer. En España se le ha visto en diversos festivales y también colaborando con Los Delinqüentes y el dúo Fetén Fetén.



Por su parte, Red Baraat nació en el legendario barrio neoyorquino de Brooklyn y, desde entonces, su propuesta sonora, en la que el alegre funk se fusiona con el bhangra o el hip-hop, no ha dejado de recibir elogios por todo el mundo.



El grupo posee un directo "frenético, poderoso, primitivo" que subraya la energía de las percusiones y los metales, hasta el punto de que el espectador acaba por no saber si está asistiendo a un concierto en occidente o a las celebraciones de una boda en el norte de India.



Su discografía, que incluye desde el reciente Bhangra Pirates hasta títulos como Big Talk, Shruggy Ji, el directo Bootleg Bhangra y Chaal Baby, garantiza, por encima de todo, diversión y baile sin descanso.



Finalmente, para la banda española Papaya, desde la publicación de su primer álbum a finales de 2015, todo han sido buenas noticias e inmejorables críticas.



Su última gran aparición se produjo hace unos meses, cuando el grupo levantó el telón de la última edición de Womad Gran Canaria - Las Palmas de Gran Canaria 2017.



Su "extraordinaria actuación" no pasó desapercibida para el público, ni tampoco para la organización, que decidió que Papaya esté presente en Womad Charlton Park, que se celebrará en el Reino Unido del 26 al 29 de julio de 2018.



Womad Cáceres cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el ayuntamiento cacereño a través del Consorcio Gran Teatro.