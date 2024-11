PSOE-Badajoz vuelve a pedir al alcalde que envíe dinero a los afectados por la DANA

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha reiterado este miércoles su petición al alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, para que envíe dinero para los afectados por la DANA del pasado 29 de octubre en Badajoz.

Así pues, a través de una nota de prensa, el Grupo Socialista asegura no entender que el alcalde "se niegue en rotundo a ayudar a los afectados por la DANA", y considera que esto "responde a una bravata del regidor donde lo que alega no tienen ningún sentido y creen que no meditó ni reflexionó lo suficiente la respuesta a la petición del PSOE".

Así replica el PSOE local, a las declaraciones realizadas este pasado martes por el alcalde de Badajoz, en las que agradecía la propuesta del Grupo Municipal Socialista de que el Ayuntamiento destine un mínimo de 150.000 euros a los afectados de la DANA, ante la que apuntó que es "complejo" y "fácil decirlo" pero no de hacerlo, así como "un brindis al sol que queda muy bien" aunque señaló que "no es el cauce que se debe seguir".

Ante estas declaraciones, el Grupo Socialista ha considerado "parece muy poco serio que Ignacio Gragera hable de que es "complejo, es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo", tras lo que ha reafirmado que "cuesta más si se tienen pocas ganas de ayudar o se buscan argumentos peregrinos para negarse a colaborar".

A este respecto, añade el PSOE que "bien sabe el alcalde que se pueden canalizar esas donaciones por ONG sin problema alguno", tras lo que considera que el alcalde del PP "no puede hablar de que la petición de Ricardo Cabezas sea populista", algo que consideran "un insulto facilón que no admiten desde el Grupo Socialista", señalan.

"No debiera haber hecho falta que lo pidiera el portavoz del PSOE, debiera haber salido del propio alcalde. Y tal vez sea eso lo que le ha molestado", señala el Grupo Socialista, que recuerda que otras "muchas ciudades", de mayor y menor población, están destinando dinero y canalizándolo a través de ONGs.