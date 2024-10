La Junta no es capaz de atraer a Vox con el regadío Tierra de Barros

Ep.

La comparecencia del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, para informar sobre la política de regadíos, ha dejado nuevamente en evidencia el distanciamiento entre PP y Vox para la aprobación de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2025, ya que los 20 millones anunciados para el proyecto de Tierra de Barros no convencen por el momento a los de Abascal, que siguen reclamando al ejecutivo regional que presente las cuentas.

"Apostamos firmemente por el regadío de Tierra de Barros y hemos puesto 20 millones de euros encima de la mesa. Si ustedes quiere apoyar a Tierra de Barros, lo que tienen que hacer es apoyar los mejores presupuestos de Extremadura", ha espetado Higuero a su excompañeros de partido de Vox, para cerrar su intervención en el pleno de la Asamblea, en la única alusión a este proyecto en los 15 minutos que tenía en el uso de la palabra.

Una comparecencia, en el Pleno de la Asamblea, a los efectos de informar sobre las previsiones de actuaciones en materia de regadío, a petición propia, aunque solicitada tras una solicitud previamente registrada por los socialistas, en la que no ha convencido a los diputados de Vox en el parlamento extremeño.

"El principal problema que tiene Extremadura con los regadíos es el proyecto de Tierra de Barros", ha señalado el diputado Juan José García, quien no ha querido dedicar "ni un minuto más" al mismo, sobre el que ya han hablado "hasta la saciedad", y cuyo "problema se soluciona con los presupuestos de 2025", ha remarcado.

Unas cuentas sobre las que ha vuelto a reprochar al Ejecutivo regional que no las haya presentado a tiempo, y que "no se enseñan". Son, ha dicho, como "la niña de la curva, que todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ve".

Mientras no tengan las cuentas en sus manos, ha insistido, no pueden hablar de esta cuestión, y menos con el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, a quien ha reprochado que el pasado mes de junio le dijera que el regadío de Tierra de Barros "necesitaba 35 millones", pero luego la presidenta de la Junta anunció 20 millones.

Esto "crea conflicto y crea dudas", ha advertido García, quien ha añadido que, llegados a este punto, prefieren "hablar de los problemas del regadío directamente con la señora Guardiola".

La intervención del diputado de Vox ha recibido la respuesta del propio consejero, en su segunda y última intervención, en la que ha vuelto a reclamar el apoyo a los presupuestos, en tanto que estos 20 millones "son los primeros que se pondrán este año", dado que no se puede incluir en las cuentas "todo el dinero porque la obra es imposible ejecutarla en un año".

En este punto, ha recriminado al diputado de Vox que "no sea como los señores de la oposición, donde está usted ahora", ha apuntillado, y desde donde considera que se debe "aportar algo", porque no ha "aportado absolutamente nada" más allá de relacionar esta cuestión con el futuro de las cuentas autonómicas.

LOS DIPUTADOS DE VOX "NO PINTAN NADA"

El diputado de Vox también ha recibido el reproche de Bibiano Serrano, del PP, quien le ha espetado que si está en la oposición es por la "cobardía" y el "miedo de altura de estar en el Gobierno", así como la "orden de su jefe", ha señalado en alusión al líder de su partido, Santiago Abascal, y a la ruptura del pacto de gobierno en Extremadura del pasado mes de julio.

Serrano ha ido a más y, en el momento de reclamar nuevamente el apoyo de Vox para aprobar los presupuestos de 2025, les ha espetado a sus diputados que "no son de fiar" porque "no pintan nada". Así, ha vaticinado que el sentido del voto de Vox "va a depender de lo que le digan de Madrid en el último minuto" y "no antes". "Va a ser lo que diga desde Madrid el caudillo Abascal, y ya está".

BOTÓN NUCLEAR DE LAS ELECCIONES

Por su parte, la diputada del Grupo Socialista Marisol Mateos ha criticado que el consejero no haya "informado de nada" en su comparecencia en línea con el "libro" del gobierno de Guardiola, ha dicho, para referirse a su gestión al frente de la Junta en la que "no legislan", "no debaten" y "no sabemos si habrá presupuestos".

Todo ello, porque "están esperando a apretar el botón nuclear", ha dicho, para plantear si, en caso de que las cuentas no salgan adelante, habrá elecciones anticipadas.

En este mismo sentido, ha preguntado a Higuero si cree que los "pírricos" 20 millones de euros que la Junta ha anunciado en los presupuestos para Tierra de Barros serán suficientes para "contentar a sus exsocios" o si de lo contrario "nos vamos a someter a una cuestión de confianza o nos vamos a ir a adelanto electoral", ha abundado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Para Mateos, el consejero ha perdido en esta comparecencia una oportunidad para "despejar toda duda" sobre el regadío de Tierra de Barros, si bien ha emplazado a la comisión de investigación puesta en marcha en el parlamento para resolver una serie de cuestiones que ha concretado en una veintena de preguntas.

La diputada socialista confía en que en dicha comisión los socialistas puedan demostrar que el gobierno de Guardiola ha "actuado de muy mala fe" en cuanto al proyecto de Tierra de Barros, mientras que sus exsocios "le han puesto en situación de jaque mate".

"La comisión de investigación nos va a servir para legitimar el proyecto, la gestión del mismo y el presidente que lo puso en marcha", ha aseverado.

Sin embargo, estas advertencias no han amedrentado al diputado del PP, Bibiano Serrano, quien ha arremetido nuevamente contra la gestión de los socialistas en este proyecto. "No le va a gustar nada de lo que va a salir del pasado en la comisión de investigación", ha espetado.

En esta línea, ha remarcado que fue "un desastre" del que "no hay nada que se pueda aprovechar". "Es una verdadera ciénaga", ha planteado, al tiempo que ha asegurado que los socialistas tienen "miedo" tanto a la comisión de investigación del proyecto de regadío como al "botón nuclear" del adelanto electoral.

"Espabilen ustedes en asentar al jefe o no, porque en Madrid ya veremos a ver si le acepta el jefe o hay otras opciones por ahí que salgan. Ya veremos a ver", ha advertido.

20 MILLONES, MEJOR PARA EL SECANO

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha abogado por abandonar el "teatrillo" con este asunto. "Ya no me queda más que pedírselo de rodillas, que dejen ya de engañar a los agricultores", ha rogado.

Una cuestión de la que se lleva hablando 10 años en el parlamento regional "y no se ha puesto ni una piedra", motivo por el que pide al resto de partidos que den "carpetazo ya" a la cuestión, y los 20 millones anunciados para el proyecto sirvan para "apostar verdaderamente por la agricultura de secano y por los agricultores de secano".