El Universitario de Badajoz contará en 2026 con Unidad Cuidados Intermedios Respiratorios

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha anunciado que el Hospital Universitario de Badajoz contará en 2026 con una Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCRI), con una inversión de 362.000 euros y que responde a una petición de los profesionales.



Una unidad que, como ha explicado a preguntas de los medios sobre este tema en Badajoz, supondrá un avance para los pacientes con dificultades respiratorias o con ELA, ante lo que ha detallado que la UCRI es una demanda que, desde hace años, tiene el Servicio de Neumología y también en ocasiones otros servicios.



Como ha detallado, cuando llega un paciente al Hospital Universitario de Badajoz, donde en este caso no existía esta unidad con la que sí cuentan otros hospitales del Servicio Extremeño de Salud (SES), los pacientes tienen dos opciones, o son intubados y necesitan estar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde "está plenamente cubierto", o, en el caso de que no sea para mantenerse en observación de urgencias, suben a planta de Neumología, donde "están perfectamente ventilados y atendidos".



Sin embargo, los neumólogos "pedían un paso más" ante casos como los pacientes con ELA, que van incrementándose y en las fases finales de su enfermedad necesitan esta terapia ventilatoria que es "más específica" y que dichos profesionales "manejan a la perfección", tras lo que ha insistido en que dichas camas "a día de hoy son perfectamente atendidas", pero pedían "un paso más", dado que "las patologías van en aumento, este perfil de pacientes está creciendo" y es una unidad que "no es ni UCI, ni urgencias, ni planta", de modo tal que solicitaban esa especialización.



"De su mano vamos a hacer realidad la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios", las obras tendrán lugar en 2025 y "de su mano se ha decidido que 2026 sea la fecha clave en la que cuente con los profesionales suficientes que finalizan la formación, para poder cubrir de manera permanente esta Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios".



"A beneficio de los pacientes volvemos a crecer, en este caso en Badajoz que es donde nos los demandaban", ha abundado, junto con que en el Hospital de Cáceres ya existe esta unidad y en otros del SES pero en Badajoz no, aunque en cualquier caso en este último centro hospitalario los enfermos "están perfectamente atendidos", a tenor de lo cual ha instado a que no se llegue a una "confusión" y ha remarcado que eran dichos profesionales los que "pedían ese pasito más".



Se trata de una inversión de 362.000 euros, ha detallado, el hospital lo sabe y "está muy contento"; "la gente de la casa" lo conoció la semana pasada, y desde la Consejería querían que los extremeños también supieran "esta buena noticia", aunque son "muy de anunciar para ejecutar", a tenor de lo cual ha apuntado que tienen que pedir "un poquito de paciencia" de cara a esta unidad, sobre cuya ubicación están viendo las mejores opciones, ya sea en Neumología o cerca de la UCI "por si se complica el paciente".



Sobre esto último, la consejera ha indicado que no van a "imponer" sino que se va a "crecer de su mano" y donde ellos consideren que es la mejor ubicación "ahí se hará", para lo cual ya se han reunido con los profesionales varias veces y están valorando por planos en el Hospital Universitario de Badajoz dónde sería la mejor ubicación, "para los pacientes en el caso de complicarse, y para los profesionales de atenderlos en circunstancias normales".



"Repito no vamos a imponer, es a lo que nos tenían acostumbrados antes, desde Mérida se decidía, ahora se baja al barro, se escucha a los profesionales y se decide con ellos dónde va a ir", ha concluido la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, antes de visitar el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, en Badajoz.



