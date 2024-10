El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE deja un premio de 240.000€ en Puebla de Obando

El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ha dejado un premio de 240.000 euros en la localidad pacense de Puebla de Obando en el sorteo del pasado sábado, día 19.



En concreto, Juan José Rubio Matador, vendedor de la ONCE con ruta de venta en las localidades de Alburquerque, La Roca de la Sierra, Puebla de Obando y Villar del Rey, ha sido quien ha despachado el cupón del número 47005, serie 55, agraciado.



El cupón estaba premiado con 24.000 euros el primer año, más 2.000 euros al mes durante nueve años, lo que hace un total de 240.000 euros, según ha informado la ONCE en una nota de prensa.



Cabe destacar que Rubio también dio un premio de 35.000 euros el pasado 23 de septiembre con la venta de un cupón diario premiado a las cinco cifras.