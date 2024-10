El Cupón Diario de la ONCE reparte 525.000 euros en Alconchel y Badajoz

El cupón diario de la ONCE ha repartido 525.000 euros en la provincia de Badajoz con la venta de diez cupones del número 90465 en Alconchel (Badajoz) y de otros cinco cupones del mismo número en Badajoz, premiados con 35.000 euros cada uno.



En este caso, Nuria Laso Casero ha sido la vendedora de la ONCE que ha repartido los cupones premiados en Badajoz, desde su quiosco situado en el exterior del Centro Comercial El Faro, mientras que Daniel Benegas Gago ha sido el encargado de la venta en Alconchel.



Cabe destacar que el cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.