Gobierno deniega el título de Interés Turístico Internacional a la Semana Santa de Badajoz

La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, ha denegado el título de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa de Badajoz, según ha anunciado el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, quien ha confirmado que volverán a presentar la solicitud porque la decisión se basa "en cuestiones muy menores y fácilmente solucionables".



Como ha detallado, este lunes les ha llegado la notificación de la Secretaría de Estado de Turismo de la resolución del expediente para la citada declaración de la Semana Santa, presentada por el ayuntamiento el 27 de junio.



Al respecto, ha destacado que hay que agradecer al Ministerio de Turismo que ha estado "encima del expediente con mucha diligencia" y que a finales de agosto les hicieron un procedimiento de subsanación de documentación "bastante extenso" con 10 páginas solicitando "muchísima subsanaciones".



Ante ello, les dieron 10 días de plazo y contestaron el 4 de septiembre, dando respuesta a todos aquellos aspectos que les pedían que completaran, mejoraran o que se habían podido "pasar" a la hora de revisar el expediente.



En este sentido, este lunes han recibido la resolución denegatoria, a pesar de lo cual ha mostrado la "absoluta tranquilidad" y "confianza en que esto va a salir", y ha destacado que venían de un requerimiento de subsanación de 12 "importantes" aspectos que había que mejorar o corregir recogidos en diez folios.



Sin embargo, la resolución de este lunes "solo tiene un folio" con seis cuestiones "muy menores" y considera que la mayoría de ellas "sí que se han aportado" dentro de un expediente "muy extenso" de 1.700 folios, por lo que "se les ha podido pasar o no han podido localizar dónde se encuentran esas cuestiones que ahora nos siguen requiriendo".



También les piden otros aspectos "que no vienen en la orden, como ellos mismos, en la denegación, así lo recogen", pero "no pasa nada" porque son cuestiones de informes técnicos propios del ayuntamiento que puede aportar "sin ningún tipo de problemas".



Al mismo tiempo, Galea ha explicado que, en la resolución de la Secretaría de Estado de Turismo, les dan "dos opciones", una iniciar la vía contenciosa que no está en el "ánimo" del consistorio, y la otra en la que recuerdan que "nada impide que, cuando se cumplan los requisitos exigidos, pueda volver a solicitarla" y que es lo que van a hacer al tener el expediente "perfectamente montado" y lo que les han solicitado "ahora" son "cuestiones muy menores" que pueden tener en "muy poco tiempo".



VOLVERÁN A PRESENTAR EL EXPEDIENTE



De este modo, ha confirmado que van a volver a presentar el expediente con aquello que les han requerido, a la vez que aclararán aquellas cuestiones que puedan servir para seguir trabajando en aras de conseguir esta declaración.



Entre estas cuestiones, ha citado que les pedían la página web propia de Semana Santa, que ya la tenían y que es uno de los requisitos de subsanación que les solicitaron y ante el que aportaron los enlaces, aunque posteriormente les han trasladado que, si bien se ha aportado y mejorado lo dispuesto en este artículo, continuaba sin aportarse la información acerca de los eventos y asociaciones relacionados con la fiesta en inglés y portugués, pese a que si se accede a la web se puede que ver que sí y en la agenda ya están los eventos de 2025 colgados en ambos idiomas.



Respecto a las asociaciones, que son las cofradías, si se da al botón de 'traducir' pasa a estar en inglés o portugués en función del idioma que se requiera, ha planteado, junto con que entiende que "se les ha podido pasar ese detalle" y es algo que ya tienen y no les "cuesta" volver a reiterarlo.



Otra de las cuestiones que les piden es el presupuesto destinado a difusión; o, en cuanto a las plazas hoteleras existentes en un radio de 50 kilómetros y las vías de acceso por tren, carretera o avión, les dicen que no se aportan los servicios turísticos complementarios para la recepción de visitantes, ante lo que, según el edil, "no viene en la orden", pero no les cuesta decir que tienen dos oficinas de turismo, una con funciones como centro de recepción de visitantes y aportar las otras que haya en dicho radio.



Sobre las cartas de apoyo a la fiesta, el ayuntamiento aportó diez de distintas entidades como la Agrupación de Cofradías o asociaciones culturales y les piden documentos acreditativos de la constitución y funcionamiento de las mismas, lo cual "ya se ha aportado" con un certificado expedido por ellas mismas de que apoyan la Semana Santa y su funcionamiento; y ante todo ello ha insistido en que son cuestiones "menores" que ya se han presentado o que pueden aportar "muy fácilmente" y ha recordado que tienen la experiencia previa del expediente del Carnaval.



"No llevamos ni tres meses y con el verano por medio, con lo cual entendemos que se está en la vía positiva, en la vía de conseguirlo, y vamos a seguir insistiendo para lograrlo, que estamos convencidos de que lo vamos a lograr", ha remachado, junto con que volverán a presentar el expediente, que ya tienen y que incorporará estos requerimientos, e irá acompañado de un informe que indique que es una continuación de la solicitud presentada anteriormente, con los requisitos solicitados y que no estuvieran aportados en primer lugar.



Finalmente, ha expuesto que hasta Semana Santa quedan seis meses y están "en plazo", y en cualquier caso "lo importante sería conseguir la declaración" y "no pasa nada" si llega un mes después, según el edil, que ha hecho hincapié en que, en este procedimiento administrativo, una vez que se da un plazo de subsanación no hay una segunda posibilidad para hacerlo, y en que se ha reducido de diez folios a uno y son "cuestiones muy menores y muy fácilmente solucionables" y ellos mismos les dan la oportunidad de volver a presentarlo una vez se cumplan los requisitos.



JUNTA DE GOBIERNO LOCAL



Por su parte, el portavoz municipal, Carlos Urueña, ha informado de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local de este martes que ha visto distintas inversiones en las pedanías, dotadas con más de 500.000 euros en los presupuestos municipales de 2024 tras quedar "excluidas" este año del plan provincial de subvenciones.



En concreto, la Junta de Gobierno Local ha dado cuenta de obras en Valdebótoa, como la reparación de acerados y la retirada de tocones por 28.800 euros, y el acondicionamiento del parking del campo de fútbol por 28.800 euros.



Mientras, en el caso de Villafranco se actuará en la mejora de las instalaciones deportivas por 19.200 euros, la adecuación de solares en la calle Virgen de Guadalupe por 19.200 euros y obras de plataforma única en los accesos a la plaza Antonio Ferrera por 28.800 euros, y en Gévora en la instalación de un letrero por 15.360 euros.