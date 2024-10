La Junta asistirá a reunión convocada por Delegación Gobierno sobre nenúfar en el Guadiana

Ep.

La Junta de Extremadura asistirá a la reunión convocada por la Delegación del Gobierno para el 15 octubre para hablar tanto con la administración autonómica como con el Ayuntamiento de Badajoz sobre el nenúfar mexicano en el río Guadiana a su paso por la capital pacense, y el borrador del protocolo general de actuación dirigido a erradicar esta planta invasora.

Así lo ha avanzado el director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Germán Puebla, quien ha resaltado a preguntas de los medios en un acto en Badajoz que el Ejecutivo autonómico acudirá a la reunión con una actitud que "no puede ser otra que positiva, naturalmente", al tiempo que ha matizado, sobre la postura que viene defendiendo hasta ahora la Junta sobre que la eliminación del nenúfar no es su de su competencia, que "una cosa no quita la otra".

"Naturalmente, la Junta tiene una actitud absolutamente positiva porque Badajoz es una ciudad absolutamente relevante y el Guadiana para Extremadura es aún más relevante", ha destacado, a la vez que ha resaltado, interpelado por cómo podría la Junta contribuir a eliminar esta planta, que ya lo está haciendo y que en concreto desde la Consejería de Agricultura y la Dirección General se va a licitar en "muy breve fecha" una actuación en la desembocadura del Gévora para hacer un tratamiento específico de rehabilitación de márgenes.

Asimismo, ha recordado que en torno al mes de marzo se reunió con el concejal de Medio Ambiente de Badajoz para proyectar esa actuación, que no es nueva y vienen trabajando "meses" en la misma, "que es realmente competencia de la Junta de Extremadura".

Mientras y en el caso del cauce del Guadiana, Germán Puebla ha sostenido que el río, la lámina de agua, es "evidentemente" competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y que en todo caso van a hablar sobre este tema, "naturalmente" dado que son "gente que dialoga" y se trata de un problema de la región y de la ciudad de Badajoz y en el que la Junta "está especialmente preocupada y tiene especial interés en que se resuelva, solo faltaría".

Cabe recordar que la CHG remitió a la Junta y al ayuntamiento el citado protocolo hace casi un año y que, en este tiempo, no ha recibido respuesta por parte de ninguna de estas dos administraciones según el presidente de la Confederación, Samuel Moraleda, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quienes comparecieron la semana pasada para reclamar la cooperación y la colaboración de los gobiernos regional y local para acabar con el nenúfar en el tramo urbano del río a su paso por la capital pacense mediante el proyecto dirigido al dragado parcial del río.

Quintana y Moraleda se referían así al proyecto denominado 'Actuaciones de control de la especie exótica invasora nenúfar mexicano en la cuenca del Guadiana' que, como han advertido, "no se llevará a cabo sin la cooperación entre las administraciones públicas".

Entre las distintas soluciones para acabar con el nenúfar se ha seleccionado la que consiste en su vaciado parcial y la retirada de las manchas de esta planta y de los lodos afectados, con un presupuesto estimado de unos 25 millones y un tiempo de ejecución de unos seis años en unos 35 kilómetros de cauce.

La tramitación ambiental está "muy avanzada" y la CHG ha iniciado los trámites para financiar este proyecto con los fondos europeos Feder, en concreto con un porcentaje de este último del 85 por ciento, para acometer esta actuación que se podría licitar en 2025 "condicionado", según Moraleda, al compromiso del resto de administraciones de llevar a cabo esa colaboración y cooperación "necesaria".

Al respecto, la Junta se ha mostrado dispuesta a "ayudar" en la eliminación de la plaga de nenúfar mexicano en el Guadiana a su paso por Badajoz, si bien ha remarcado que la competencia de la lámina de agua es del Gobierno de España a través de la CHG, mientras que el ayuntamiento de la ciudad ha apostillado que son los "primeros interesados" en que se acometa la limpieza del río junto a todos los pacenses pero se tiene que tener en cuenta "en primer lugar" si el consistorio "tiene realmente competencias en la limpieza de especies invasoras", algo que entiende que "no es así".

Posteriormente, el delegado del Gobierno ha convocado a ambas administraciones para el próximo día 15 a esta reunión para hablar sobre el nenúfar y el borrador del convenio para acabar con esta planta.