El PSOE de Badajoz tacha de "sinsentido" el viaje de Gragera a Chile

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha tachado este martes de "sinsentido" el viaje del alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, a Chile, ante lo que ha considerado que esta "excursión" al país sudamericano "responde a unas vacaciones pagadas por un empresario" y que "no debiera haber aceptado nunca la invitación".

Y es que "en su calidad de alcalde, es un sinsentido este viaje pues el consistorio no tiene competencias en 'universidades'", ha apostillado la formación socialista sobre este viaje que tiene como objetivo conocer el modelo académico que se pretende instalar en la ciudad de Badajoz a través de una universidad privada.

A juicio de los socialistas, "el alcalde de Badajoz tira por tierra, de manera irresponsable y falto de sentido común, los informes negativos y desfavorables sobre la implantación de la universidad privada que le ha invitado a tan largo viaje", ante lo que ha sostenido que "si te invitan de una empresa es para que hables bien de ellos y para que les des cuartelillo, más allá de la libre elección de universidad".

"Un alcalde debe saber mantener las distancias y no ser el portavoz de nadie. No debe estar condicionado por nada. Y la invitación a Chile no es cualquier cosa", han subrayado, junto con que "debe saber dónde está y no meterse hasta la cocina en casa ajena, pues difícilmente después puede tener una opinión y criterio libre, o suficientemente independiente".

A este respecto, a través de una nota de prensa, los socialistas han precisado que dan por hecho que ha sido invitado por la empresa que quiere instaurar una universidad privada en Extremadura "y que no las tiene todas consigo".

Igualmente, han criticado que "nada ha parado" al alcalde de Badajoz, que "raudo hizo la maleta y para Chile que se fue, sin importarle los 12.556 kilómetros de distancia y, "sobre todo", si aplicó el sentido común a su decisión de aceptar una invitación de ese calibre, que para eso tiene mayoría absoluta y está blindado en lo que haga". "Pero es que es un sinsentido este viaje. Ir para nada es tontería. Salvo estar agradecido para toda la vida por ver mundo", han agregado.

Para el PSOE, "son unas vacaciones pagadas por un empresario, mientras no se tenga otro tipo de información", al hilo de lo cual ha señalado que, según los informes emitidos, una vez estudiado el expediente de dicha universidad privada en el Ministerio de Universidades, es "negativo y desfavorable", ante lo que ha agregado que "no cumple los requisitos mínimos de calidad".

Al mismo tiempo, ha planteado que el Ayuntamiento de Badajoz, como "ningún otro" consistorio, "no tiene nada que decir sobre una universidad privada, pues son las instituciones regionales y nacionales las que se pronuncian al respecto". "También puede ser que dadas la buenas relaciones del alcalde con la presidenta regional de la Junta (para las inversiones en la ciudad, no) sea su emisario. Un enviado que se salta los informes y la ley para implantar una universidad privada en Extremadura", ha incidido.

"Pero, ¿qué hace Gragera en Chile? Seguro que nos lo cuenta de manera entusiasta a su regreso, convencido de que es bueno viajar gratis", concluye el Grupo Socialista.