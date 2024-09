Arranca una FIG de Zafra "diferente", al no contar con ganado bovino, ovino, ni caprino

Ep./Rd.



La Feria Internacional Ganadera (FIG) y 571ª Tradicional de San Miguel de Zafra ha arrancado este jueves en una edición "diferente" y muy singular" debido a que se celebrará sin ganado vacuno, ovino y caprino por un foco del serotipo 1 de la lengua azul confirmado en Extremadura y que ha provocado estas restricciones.



Una edición en la que "no tendremos bovino, ovino y caprino en los concursos, en las subastas, en las exhibiciones que forman parte de la vida", pero que este año se hace "no solo necesario, sino absolutamente imprescindible" debido a la situación generada por la lengua azul.



Así lo ha destacado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la inauguración de la Feria de Zafra este jueves junto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el alcalde de esta localidad pacense, Juan Carlos Fernández.



En su intervención, Luis Planas ha destacado la "magnífica coordinación" en este sentido del Gobierno y las Comunidades Autónomas, a través del Comité Veterinario Nacional, que debido a la presencia del serotipo número uno de la lengua azul, han decidido "anticipándonos a lo que pueda venir" declarar todo el país con vacunación voluntaria frente al serotipo número tres y "poniendo a disposición a partir de mañana 655.000 dosis" de la vacuna.



El ministro de Agricultura se ha mostrado consciente de que "son medidas en ocasiones gravosas" y "molestas" para la actividad diaria de los ganaderos, pero ha considerado que "la reputación y nuestro estatus se conquista y muchos que tienen memoria lo saben", ha dicho.



"Creo que tenemos que defender ese estatus sanitario, por supuesto de la mano todos trabajando en el mismo sentido y apoyándonos", tras lo que Planas ha destacado la "intención del Gobierno de España de "no solo coordinar, sino también apoyar a nuestras comunidades autónomas y en perfecta vinculación con la Comisión Europea y con la Organización Mundial de la Sanidad Animal".



GUARDIOLA ANUNCIA NUEVA LÍNEA DE AYUDAS PARA LA CRÍA EN PUREZA DE RAZAS AUTÓCTONAS



Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas para la cría en pureza de razas ganaderas autóctonas con el objetivo de fomentar "nuestras señas de identidad" y "nuestro modelo productivo".

"Quiero transmitir desde aquí que tenéis todo nuestro apoyo, que la Junta de Extremadura está con vosotros y que vuestras preocupaciones y desvelos también son los nuestros", ha afirmado María Guardiola durante su intervención.

"Esta ayuda tendrá como principal objetivo incentivar la recría de hembras autóctonas en pureza inscritas en libros genealógicos oficiales de las especies más representativas de nuestras dehesas", ha explicado la jefa del Ejecutivo regional.

Además, la máxima mandataria extremeña ha añadido que "el gobierno de la Junta está a vuestro lado, quiere estar a vuestro lado, no solo en momentos de crisis, sino también para impulsar políticas de apoyo, fomentar nuestras señas de identidad, las razas autóctonas y nuestro modelo productivo".

Asimismo, Guardiola ha avanzado que la FIG de Zafra contará, a partir de la próxima edición, con un Centro Asistencial Avanzado "en el que, ahora sí, se pueda garantizar la salud, la integridad, la seguridad y la igualdad".

Según sus palabras, en este centro se pondrán a disposición servicios como los que ofrecen el cuerpo de bomberos, Cruz Roja, el Punto Violeta y una zona específica para lactancia. "En aras a una atención ágil y eficiente, estará interconectado con el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Feria Internacional Ganadera y el Servicio de Urgencias del Hospital de Zafra", ha añadido.

En otro momento de su intervención, la jefa del Ejecutivo extremeño ha destacado "la capacidad de adaptación" que tiene el sector a las circunstancias y ha remarcado que "hemos tomado la iniciativa y desde hace días estamos trabajando sin descanso para conseguir lo antes posible las dosis de vacunas que se van a necesitar para proteger de esos nuevos serotipos de lengua azul a toda la cabaña ganadera susceptible".

Además, la presidenta autonómica ha reivindicado el buen trabajo y la dedicación -ha dicho- de los ganaderos y el resto de los profesionales del sector frente a los ataques que sufre la ganadería por parte de algunos sectores. "Aquí no se entiende de horarios ni de festivos y ponéis no solo vuestro esfuerzo, sino también ese amor al campo, al campo extremeño y a vuestros animales", ha aseverado.

REITERA SU DEFENSA AL REGADÍO DE TIERRA DE BARROS

De la misma forma, la presidenta extremeña ha reiterado su defensa al regadío de Tierra de Barros con la inclusión de una partida de 20 millones de euros en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEX) para 2025, dentro de la apuesta de la Junta por "un sector agroganadero fuerte, en crecimiento y con futuro".

Por ello, ha pedido "el mismo compromiso al Gobierno de España" con el proyecto porque "los agricultores de la zona llevan tiempo en Extremadura viviendo falsas promesas y nosotros entendemos que ha llegado el momento de que no se juegue con su pan y que se pase a la acción. Es una cuestión de justicia", ha asegurado.

"Aprovecho que está aquí el ministro de Agricultura para emplazarles a ello. Es un proyecto declarado de interés general, pero hasta el momento no se ha puesto ni un euro cuando sí se ha hecho en otros territorios. Yo sé que el ministro va a empatizar con esta situación que viven los agricultores y nuestros regantes de Tierra de Barros y lo que pedimos es que Extremadura sea tratada como merece, igual que otras regiones de España. El campo extremeño lo necesita y lo merece, ministro", ha reclamado.

Para finalizar, María Guardiola ha felicitado a los organizadores de la Feria y ha puesto en valor a la ganadería como forma de preservar nuestras tradiciones, de garantizar la seguridad alimentaria y el equilibrio ambiental y de impulsar las economías de los municipios, según informa la Junta.

"Tenemos cerca de 52.000 explotaciones ganaderas y casi el 35 por ciento de nuestro territorio está ocupado por pastos que se aprovechan con las distintas especies, pero la ganadería es mucho más que cifras. Es absolutamente imprescindible para luchar contra el grave problema de despoblación que tenemos, es vital para el preservar y mantener la biodiversidad y el medio ambiente y, entre otros muchos beneficios, su aporte nutricional a nuestra dieta es indiscutible", ha sentenciado.



"JARRO DE AGUA FRÍA"



Finalmente, el alcalde de Zafra y presidente de la Entidad Ferial, Juan Carlos Fernández Calderón, ha destacado que esta feria, con casi seis siglos de historia, concita la atención de todo el mundo y no se concibe un inicio del otoño sin venir a Zafra.

Un certamen que, tal y como ha recordado, se ha ido adaptando con el paso del tiempo. Primero pasó a Feria Regional del Campo Extremeño, después a Feria Internacional Ganadera y ahora han empezado a darse los pasos para una nueva reforma estratégica que la adapte al siglo XXI.

En este sentido, el primer edil segedano ha dicho que ya se han remodelado el pabellón central y la nave de yeguas, pero "hay que seguir invirtiendo poco a poco para que la FIG sea competitiva y se preste el mejor servicio y una atención excelente a los expositores".

Igualmente, el alcalde ha recordado que la feria, aunque esté en Zafra, "es de toda Extremadura", por lo que "se necesita la ayuda de todas las administraciones públicas para seguir siendo el mejor escaparate de la ganadería extensiva", según informa el Consistorio segedano en una nota de prensa.

Fernández también ha reconocido que la imposibilidad de contar con ganado vacuno, ovino y caprino ha sido un “jarro de agua fría”, pero cree que se ha actuado "con responsabilidad para proteger la ganadería". De hecho, ha recalcado que la feria tiene otros muchos sectores y, después de 571 ediciones, "hay que seguir afrontando las circunstancias".

Por último, el alcalde Juan Carlos Fernández ha mostrado su apoyo a los ganaderos afectados y ha anunciado que se trabajará para convertir a Zafra en el centro de reunión “de todos los que tengan algo que decir”, como el Congreso del Jamón que se celebró recientemente.