Feciex exhibe el apoyo del Gobierno, Junta, Diputación y Ayuntamiento de Badajoz

Ep

Así, han coincidido el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; y el alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera.



Un apoyo que se ha visto reflejado en el acto inaugural de la 33º Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex), que se celebra en la Instalación Ferial de Badajoz (Ifeba) hasta el 15 de septiembre con más de un centenar de actividades, entre ellas y como novedad una exhibición de tiro de Raniero Testa, tirador profesional italiano, el Jocaex Fedexcaza Hunter Festival dirigido a jóvenes cazadores o un Simposio sobre la tórtola europea.



El secretario de Estado das Florestas del Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Governo de Portugal, Rui Ladeira; o la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; entre otras autoridades, también han estado presentes en este acto en el que el delegado del Gobierno ha destacado la importancia que el sector cinegético y su actividad tiene para regiones como Extremadura.



Al mismo tiempo, ha recordado que es fundamental para preservar la salud de la naturaleza, y además aporta un factor de desarrollo económico relevante para las zonas en las que se practica y repercute en las zonas rurales y, como representante del Gobierno en Extremadura, ha reafirmado que la caza y la pesca son actividades "muy importantes que hay que proteger, cuidar e impulsar".



Así, ha trasladado el "compromiso" del Gobierno con ambas y la preservación del medio ambiente. "Por mucho que algunos pretendan trasladar la idea de que este Gobierno quiere terminar con la caza, os aseguro que nada más lejos de la realidad. Apoyamos sin ninguna ambigüedad la práctica de la caza", pero "sensata, con profesionalidad", a la vez que ha citado la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética como una experiencia pionera, fruto del trabajo y colaboración con los agentes y las comunidades para lograr una caza "sostenible y dinamizadora de nuestros pueblos".



CONSEJERO DE GESTIÓN FORESTAL



Ignacio Higuero ha destacado por su parte Feciex como un referente de la caza, la pesca y la naturaleza en la península Ibérica, tras lo que ha ofrecido una serie de datos como que la caza mueve en España alrededor de 5.000 millones de euros y crea más de 5.000 empleos directos y que la región genera un 10 por ciento de estas cifras y, en la misma, el sector cinegético y piscícola son "fundamentales" para el desarrollo de "nuestra Extremadura rural a la que todos amamos" y, entre ambas actividades, se cuenta con más de 160.000 licencias.



Una comunidad como la extremeña en la que cazan más de 70.000 personas, hay más de 150.000 licencias de pesca, tiene más de 3.500 cotos de caza, y en el 87 por ciento de su superficie se puede practicar la caza "libremente", según el consejero, que ha remarcado que se cuenta con los "mejores" paisajes para ello o las "mejores" sociedades o profesionales de caza y una administración, como la regional, "que va a apoyar abiertamente y sin ningún tipo de temor a la caza y a la pesca".



Igualmente, ha destacado que, desde el gobierno de María Guardiola, trabajarán para la defensa de estos dos sectores y, prueba de ello, es que se va a abrir una granja de perdices que va a ser un referente a nivel nacional para defender en clave genética la pureza de esta raza, como también están trabajando en la recuperación del conejo de monte y apoyan la caza menor, que define como "el motor fundamental de nuestros pueblos". "Viva la caza y viva la pesca", ha concluido.



ALCALDE DE BADAJOZ



Ignacio Gragera ha dado la bienvenida a la "mejor" feria del sector de la caza y la pesca en la península Ibérica, un certamen que cumple 33 años y que, desde sus inicios, ha crecido hasta convertirse en un referente nacional e internacional.



Al mismo tiempo, se ha referido a quienes no conocen estos sectores y la naturaleza "en todas sus vertientes", no los han practicado o no conocen las dehesas y pantanos extremeños y "creen que la caza y la pesca son actividades sin impacto positivo", ante lo que ve "tarea" de todos los que se reúnen durante estos días en Feciex y un "compromiso de todo un año y de toda una vida" difundir y hacer pedagogía de ambas, así como a la hora de "poner el foco" en todo lo "positivo" que aportan.



Entre otras cuestiones, ha dicho, suponen una herramienta "imprescindible" de gestión medio ambiental, además de citar su importancia socio económica en la España rural o los argumentos culturales en relación a la literatura, la pintura, la taxidermia, la música o la gastronomía, "todo enlazado, por supuesto, con la caza y con la pesca".



Asimismo y tras plantear que las actividades relacionadas con la naturaleza suponen una fuente de ingresos, puestos de trabajo en la región o recibir un "importante" número de visitantes de otras regiones y países, ha citado algunas de las actividades de Feciex, como la exposición 'El agua', simuladores de realidad virtual, el programa infantil y juvenil o concursos de pesca en el río, cuyo estado ha lamentado, "ese que, por desgracia, tanto nos duele a todos los que lo queremos".



PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN



Por su parte, Miguel Ángel Gallardo ha señalado que si hay un ejemplo de cómo una feria puede aunar voluntades es Feciex, con más de 200 empresas y firmas comerciales que se ponen de acuerdo con la institución pública para poder organizar este certamen que muestra en Badajoz, situada en el centro entre dos capitales europeas como son Madrid y Lisboa, qué es lo que representan para Extremadura dos sectores "estratégicos", la caza y la pesca, "porque son una forma de vida", así como de sostenibilidad, de desarrollo rural y de relación.



"Si ha habido consensos en Extremadura de todo el arco parlamentario, o casi en su totalidad, ha sido la necesidad del reforzamiento de la caza", ha continuado, "precisamente" porque representa economía y por ende riqueza para la propia región y por lo tanto empleo, y también riqueza desde el punto de vista turístico.



En relación a la caza y la pesca, ha mostrado igualmente el acompañamiento de la diputación con la Federación Extremeña de Caza y ha recordado que, recientemente, ambas se han reunido junto a la Junta y el Ayuntamiento de Badajoz "precisamente para lograr un sueño", como es el "anhelo" de la citada federación consistente en un centro de tiro en colaboración con estas tres instituciones, y que cree que se alcanzará el objetivo de que sirva como un elemento para posicionar la región "en el mapa de instalaciones punteras tecnológicamente".