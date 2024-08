Aprobado de forma definitiva el presupuesto del Ayuntamiento de Badajoz para 2024

Ep.



El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado de forma definitiva los presupuestos municipales para este año 2024, que crecen un 35 por ciento hasta los 139.240.775,39 euros en el caso del conjunto del consistorio con sus organismos autónomos dependientes, y de 137.612.653,88 euros para el primero sin estos últimos.



En sesión extraordinaria celebrada este jueves, día 29, el presupuesto, que se incrementa en algo más de 20,5 millones con respecto al anterior, ha contado con el voto a favor del PP, la abstención de Vox y del concejal no adscrito, y en contra del PSOE.



Cabe destacar que al inicio del pleno la corporación ha guardado un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de violencia machista.



Ya dentro de los puntos del orden del día, el concejal delegado de Economía y Hacienda, Javier Gijón, ha sido el encargado de explicar el rechazo a las 17 alegaciones formuladas a las cuentas por parte de trabajadores del ayuntamiento, Vox, empresas afectadas, sindicatos, y un ciudadano.



Sobre las de los trabajadores, Gijón ha explicado que han sido desestimadas por aludir las mismas a la Relación de Puestos de Trabajo y no al presupuesto; y la de Vox igualmente rechazada por tratarse de "una petición política para poder trabajar y contemplar en el presupuesto".



Las de empresas también han sido rechazadas porque el presupuesto ya contempla importes económicos para expropiaciones que se solicitan en las mismas, ha señalado el concejal.



A su vez, las alegaciones de sindicatos han sido también denegadas por aludir las mismas a la Relación de Puestos de Trabajo; y la de un ciudadano igualmente rechazada por referirse a un desarrollo reglamentario "futuro".



TURNOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS



Por su parte, la concejala del PSOE Silvia González Chaves ha criticado que "con mayoría absoluta" el gobierno local haya tardado hasta el último trimestre del año para aprobar los presupuestos de 2024, y ha considerado que Javier Gijón es "el peor concejal de Economía hasta la fecha" en Badajoz, al tiempo que ha reprochado la falta de consenso en las cuentas.



"Nos han vendido que son unos presupuestos consensuados, pero nos queda la duda de con quién han consensuado", ha espetado, porque "las únicas personas que han participado en la elaboración de los presupuestos" han sido los 'populares'.



En este sentido, ha lamentado también que el gobierno local "ha hecho pleno al 17" al rechazar todas las alegaciones presentadas por distintos colectivos y partidos a las cuentas locales. "Con tantas alegaciones recibidas, poco consenso ha habido al rechazarlas", ha señalado.



De su lado, el concejal de Vox Marcelo Amarilla ha solicitado al gobierno local que aclare cuáles son las propuestas de su grupo político a los presupuestos que aceptará finalmente. "Esperamos su respuesta de cuáles se van a llevar a cabo, mejor por escrito", ha señalado.



A su vez, el concejal no adscrito Carlos Pérez Romero, sobre las alegaciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos ha rechazado que el gobierno local desestime las mismas, ya que a su juicio lo hace con "escritos a la venezolana" que suponen una "cuestión de fe".



RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL



En respuesta a los grupos políticos, el concejal delegado de Economía y Hacienda, Javier Gijón, ha subrayado que el gobierno local ha dado respuesta "con la legalidad" a las alegaciones formuladas.



"Las alegaciones y desestimaciones a los presupuestos son cuestiones técnicas que se acogen a lo que son la ley", ha espetado, al tiempo que ha defendido la atención que el gobierno municipal practica con los ciudadanos "todos los días del año". "La atención es diaria y los atendemos por la calle", ha incidido.



Asimismo, durante su intervención Gijón ha reprochado al PSOE no haber aportado "ni una sola medida a los presupuestos" cuando así se le pidió, y le ha pedido que en el nuevo curso político "por favor, retomen las ideas del antiguo PSOE que se basaba en no engañar, no falsear y en no tomar por no inteligentes a los ciudadanos".



A su vez, en respuesta a las peticiones de Vox, el concejal de Economía y Hacienda le ha indicado que la mayor parte de las medidas que ha propuesto a los presupuestos (nueve de 10) "ya se están cumpliendo"; y le ha reprochado que además ha añadido nuevas peticiones a las inicialmente presentadas "sin indicar de dónde se quita el gasto" para las mismas.



De igual modo, al concejal no adscrito, Carlos Pérez, le ha indicado que el gobierno local ha "dado respuesta con la legalidad" a las alegaciones formuladas a las cuentas.



EL ALCALDE DESTACA LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS



Mientras, el alcalde, Ignacio Gragera, ha tomado la palabra también para indicar que en el consistorio han estado trabajando en el verano para responder a las alegaciones formuladas a las cuentas, algo que se ha conseguido en "tiempo récord".



De igual modo, ha lamentado que algunos grupos, como el PSOE, se hayan dedicado a hablar de falta de participación en la elaboración de las cuentas cuando no presentaron "aportaciones por escrito" a las mismas cuando se les pidió.



Así, y tras agradecer el "tono" mantenido por los diferentes grupos durante el debate de los presupuestos, ha rechazado que alguno de ellos traten de "tergiversar" planteamientos de las cuentas.



En todo caso, Gragera ha destacado el hecho de que este jueves ya han sido aprobados de forma definitiva los presupuestos de Badajoz, que contienen lo que el gobierno local cree que "es bueno para el conjunto de los ciudadanos".



"El equipo de gobierno no se pone de parte más que de la ciudadanía y de lo que creemos que es bueno para el conjunto de los vecinos", ha sentenciado el alcalde, quien ha valorado que las cuentas tratan de dar soluciones a "necesidades" de la ciudad.



"Me quedo con la bueno, que hemos conseguido implementar en los presupuestos muchas de las necesidades que la ciudad tiene", ha indicado el primer edil.



ALGUNAS PARTIDAS



Cabe recordar como algunas partidas de los Presupuestos de Badajoz 2024 que dentro del capítulo de gastos destaca la de personal con un importe de 48,8 millones, que supone el 35,48 por ciento del presupuesto total del ayuntamiento y que aumenta en más de 6,5 millones respecto al anterior, para mejorar así las condiciones laborales de la administración general y fortalecer los servicios transversales y los de emergencia.



Así, en las cuentas se contempla la subida salarial de los empleados de la Administración General, Policía Local y bomberos acordada con los sindicatos CSIF y Aspolobba.



Sobre las reformas en materia de personal, los presupuestos cuentan igualmente con la promoción interna de distintos puestos o la creación de plazas de técnicos A1, A2 o un letrado.



Las cuentas de Badajoz para 2024 disponen asimismo de más de 500.000 euros para las pedanías, además de los servicios municipales cotidianos que se prestan.



Mientras, la Fundación Municipal de Deportes contará con seis millones de euros, el Instituto Municipal de Servicios Sociales otros seis millones, Ifeba casi tres millones, y el Inmuba más de un millón de euros.



Entre los proyectos se encuentra la reforma de la Plaza de Santa María de la Cabeza, dotado con 350.000 euros, el nuevo Centro de Protección Animal con 450.000 euros, la reforma del Paseo de la Radio en Cerro de Reyes con el mismo importe, así como continuar con la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento y acerados.



También están las dotaciones para comenzar las 35 viviendas en el Campillo, la creación de parques de agua, un nuevo punto limpio en la zona suroeste, la reforma del párking de Santa María o la rehabilitación de las Casas Mudéjares.