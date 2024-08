PSOE Badajoz cree "inadmisible" que Museo del Carnaval lleve nueve meses cerrado

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha añadido que "demuestra que, tanto desde la Junta de Extremadura como desde el Ayuntamiento, han sido unos incompetentes totales".

De esta forma, los socialistas pacenses reiteran "han pasado 273 días" desde que cerró el Museo del Carnaval de Badajoz, en los que "les ha importado tanto como nada abrir cuanto antes el museo".

Para el PSOE de Badajoz, "a la incapacidad de gestión se añade la falta de transparencia para dar aclaraciones a la ciudad de Badajoz sobre qué ocurre" para este museo siga cerrado.

En ese sentido, la concejala socialista Silvia González Chaves ha considerado "muy triste ver que pasan los meses y ya van nueve con sus 273 días, y el Museo del Carnaval de Badajoz sigue cerrado", mientras el equipo de gobierno está "callado".

González ha recordado que "cuando se abre un proceso administrativo hay que valorarlo todo, hay que actuar con inteligencia y no por inercia", así como saber "antes de que llegara la subvención de la Junta, si hay guías turísticos disponibles en la bolsa, eso es de primero de concejal".

La edil socialista ha matizado que "es algo que se debía haber comprobado meses antes, pero donde no hay, no se puede pedir", lamentando que, "en estos nueve meses, no hayan intentado las dos administraciones gobernadas por el PP ponerse de acuerdo para no vincular la subvención de la Junta a los contratos del personal necesario para su funcionamiento".

Finalmente, el PSOE local ha abogado por que el Museo del Carnaval de Badajoz "pase a ser gestionado por la Junta de Extremadura e incorporado a su red de museos".