Promedio instalará más de 17.000 contadores de telelectura agua en 11 poblaciones pacenses

El Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, instalará más de 17.000 contadores de telelectura de agua en once poblaciones de la provincia antes de finales de 2025.



Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, está financiada por la Unión Europea - Next Generation EU y forma parte del proyecto Digi2Rural, una de las 30 iniciativas aprobadas a nivel estatal en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la digitalización del agua.



Los once municipios que se verán beneficiados de esta inversión agrupan en total 26.000 habitantes y son La Coronada, Cheles, Fregenal de la Sierra, Fuenlabrada de los Montes, Garbayuela, Herrera del Duque, Higuera la Real, Hornachos, Puebla de Obando, Puebla de Sancho Pérez y Siruela.



Promedio fue hace seis años uno de los primeros operadores de Extremadura en apostar por la telelectura, con 600 contadores experimentales en Zafra, también financiados por la UE, que han ido extendiéndose tanto en Zafra como en otras localidades hasta alcanzar las 6.500 unidades en la actualidad.



Los contadores con telelectura facilitan "enormemente" la gestión del agua, ya que registran y reportan datos de consumo cada día y permiten generar estadísticas para una gestión más eficiente y alertas para detectar incidencias en las redes de abastecimiento.