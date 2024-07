José Luis Quintana presenta su renuncia como secretario general del PSOE de Don Benito

José Luis Quintana presentó el pasado viernes, 19 de julio, su renuncia como secretario general del PSOE de Don Benito tras 16 años al frente de la misma.



Así pues, a través de un carta publicada en su perfil de la red social 'X', el ahora delegado del Gobierno en Extremadura recuerda que tras las elecciones municipales de 2023 ya anunció su intención de abandonar la política local.



En concreto, Quintana, que en la legislatura pasada fue alcalde de Don Benito y junto al también entonces alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, lideró el proyecto de fusión de ambas localidades que, tras las elecciones de 2023, quedó en pausa.



En la misiva, José Luis Quintana explica que ha decidido presentar su renuncia al cargo de secretario general del PSOE de Don Benito con la "firme voluntad" de iniciar un nuevo proceso que ayude a construir un partido "más fuerte" y "capaz de movilizar a la sociedad para seguir transformando" la ciudad.



"Creo haber servido con compromiso y lealtad desde mis responsabilidades políticas e institucionales y, desde hoy, podéis tener la certeza de que seguiré trabajando por este partido y por Don Benito, esté donde esté, tal y como he demostrado desde el primer día en el que me afilié al Partido Socialista", ha reafirmado.



De esta forma, ha dicho que es un "convencido" de que los cambios son "buenos", de que las etapas terminan y de que el "mejor momento de presentar esta renuncia a la Secretaría General es ahora, cuando quedan tres años por delante para la celebración de las próximas elecciones municipales".



Así, Quintana ha señalado que, con su renuncia, finaliza una etapa en la política más cercana a los dombenitenses, pero ha indicado que desde la militancia de base seguirá trabajando con la "máxima lealtad" hacia el PSOE, hacia el secretario regional, Miguel Ángel Gallardo; hacia el secretario provincial, Rafael Lemus, y hacia el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Del mismo modo, ha dado las gracias a la militancia socialista de la agrupación por el "apoyo" durante los años al frente del PSOE de Don Benito, así como por el "respaldo" y la "confianza" mostrada y por haberle ayudado a construir un "Don Benito mejor".



Por ello, se ha mostrado "plenamente consciente" de que sin su partido y sin el apoyo recibido los logros alcanzado "no hubieran sido posibles".



"Como siempre, seguiré a vuestra disposición y a disposición del PSOE para hacer frente a los nuevos retos que nuestro partido y nuestra ciudad necesitan", ha concluido en su carta.