El concejal de Vox en Badajoz Carlos Pérez anuncia su baja del partido

Ep

El hasta ahora concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz Carlos Pérez, ha anunciado su baja de dicho partido político, señalando que "mi decepción por los últimos giros políticos y la malísima relación que llevo soportando desde hace mucho tiempo con la organización provincial, me han llevado a tomar esta decisión".

Además, Pérez ha querido dejar "constancia" de que su relación con los compañeros actuales del grupo municipal "ha sido excelente".



Por eso, ha señalado que no ha tomado esta decisión antes "solamente se sostenía" por el aprecio personal que tiene al portavoz de Vox en el consistorio de la capital pacense, Marcelo Amarilla.



No obstante, ha llegado el momento de pensar en él mismo y ser "consecuente" con sus ideales, "muchos de ellos desaparecidos del discurso de Vox en estos últimos tiempos", a la vez que ha citado entre las razones por las que toma la decisión de "abandonar" el partido la "deriva" a la que entiende va encaminada la formación tras las últimas decisiones tomadas en estas últimas semanas, tras lo que se ha referido a la salida de los gobiernos autonómicos "por una decisión basada en la testosterona".



Una decisión esta última que tacha de "tiro en el pie" al suponer salir de gobiernos, además de augurar la "inestabilidad" que cree que va a hacer el que cita como su "ex partido" al PP. Otra de las razones es el "silencio" de Vox en cuanto a la reducción del gasto político o la "mala relación" con "parte" de la estructura de Badajoz, según ha explicado Pérez.



Al mismo tiempo, ha avanzado que va a mantener el acta de concejal, con lo que pasará a la situación de edil ser no adscrito: "le voy a dar la alegría a algunas personas de mi partido de que me marcho del partido, pero tampoco les voy a hacer descorchar el champán entregándoles el acta".

TRAYECTORIA ORGÁNICA

Como ha explicado Pérez, su trayectoria orgánica empezó en 2020 cuando, después de la "crisis" del partido con el que fuera concejal de Vox y posteriormente no adscrito en la anterior legislatura, Alejandro Vélez, se le solicitaba llevar la coordinación de Badajoz.

En este sentido, se encontró con una afiliación "completamente dividida y sin apenas organización en la ciudad" y fue un "reto" su reconstrucción que no fue "fácil", "trabajo y más trabajo, muchos días en la calle llevando el ideario de Vox a los pacenses" o "tardes sin descanso atendiendo a los afiliados y simpatizantes que se acercaban a la sede".

"Por cierto, desde la sustitución en octubre de 2022 del buen presidente Ángel Borreguero, cesamos todos los cargos de su equipo, cerramos la puerta de la sede y nunca más se volvió abrir al afiliado", ha dicho sobre dicha sede, "dos años cerrada por el actual equipo de organización, dejando al afiliado en el absoluto abandono".

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que realizaron un trabajo "incansable" un "pequeño" grupo de personas "comprometidas, generosas y sobre todo muy trabajadoras" y que "tan mal" no fue el resultado al pasar de uno a tres concejales en Badajoz, "a diferencia de otros lugares como Mérida" sobre lo que ha expuesto que "con el nefasto trabajo realizado por el ahora senador Ángel Pelayo Gordillo", "no subían en votos a pesar del crecimiento en las últimas elecciones municipales".

Con todo ello, Carlos Pérez quiere dejar "constancia" de que su paso por Vox, antes de ser concejal, ha sido una labor "de entrega y de trabajo". "No como muchos de los dirigentes que hoy en día ocupan cargos electos" a los que "llegaron de la noche a la mañana", ha dicho.

LAS RAZONES

Las razones por las que toma la decisión de "abandonar" Vox pasan, en primer lugar, por la "deriva" a la que entiende va encaminada la formación tras las últimas decisiones tomadas en estas últimas semanas, ante lo que se ha referido a la salida de los gobiernos autonómicos y ha augurado, conociendo al partido, que "pondrá en muchas dificultades la continuidad de un gobierno estable para la derecha extremeña".

En segundo lugar, ha abundado en el "silencio" de Vox en cuanto a la reducción del gasto político y en que han sido "muchas" notas de prensa en las que la formación resaltaba que iba a reducirlo y él mismo lo ha pronunciado cuando se reunía con asociaciones, simpatizantes y afiliados, pero que este mensaje "ha desaparecido" y, después de entrar en gobiernos, no conoce ninguna medida encaminada en este sentido.

"Es más", ha admitido, es una "diferencia" que ha mantenido con el grupo municipal, a tenor de lo cual ha explicado que, desde nacional, se les "invitaba" a realizar un convenio para transferir "gran parte" de la asignación municipal a Madrid, que ha cifrado en un 30 o 40 por ciento aproximadamente, y que "siempre" se ha negado a realizar este tipo de pagos del que "no queda clara su legalidad" y, tras consultarlo con su asesor jurídico, le invitaba a no firmar dicho convenio.

Después de la visita, la semana pasada, del gerente nacional del partido Javier Cortés, donde se les "invitaba de nuevo" a formalizar el convenio, ha tomado la decisión de no firmarlo porque no quiere "ser rehén" de una posible irregularidad y sus consecuencias, a la par que ha indicado que es "mucho" el dinero que se destina a este gasto político en Badajoz a los distintos partidos y que desconoce cómo lo gestionan el PP y el PSOE, pero su conciencia quiere tenerla "tranquila" en lo que a su parte le "toca".

En tercer lugar, ha reiterado la "mala relación" con "parte" de la estructura de Badajoz, y ha incidido en que desde el cese de Borreguero y la creación de la nueva estructura meses después han sido "muchos los desencuentros" que ha sufrido, así como que realizaron una campaña municipal "boicoteada" por miembros del partido "encabezada por el anterior diputado nacional" del que no ha querido mencionar "ni su nombre", y el actual senador Ángel Pelayo Gordillo.

"Nos han vetado entrevistas de campaña, boicoteado reuniones con diferentes colectivos, incluso he sido insultado y expulsado de la sede que, en teoría, es de todos los afiliados", ha aseverado, junto con que también les "dificultaron" al grupo de Badajoz ciudad el acceso al presupuesto de campaña y tuvieron que hacer frente personalmente a diferentes gastos, al hilo de lo cual le "consta" que algunas de estas facturas, a día de hoy, no han sido abonadas a quienes colaboraron voluntariamente, y todo esto le ha ocasionado daño personal y en algunos momentos psicológico.

Como ha admitido, pensaba que el "éxito" de sacar tres concejales en el Ayuntamiento de Badajoz y tras el nombramiento como edil en el mismo "todo iría cambiando poco a poco", pero los "desencuentros" con la organización y las "estrategias" para desestabilizarles "han continuado", "llegando a nombrar hace unos meses a un coordinador en Badajoz que realizó una campaña contra nosotros con descalificaciones muy duras hacia nuestra candidatura" y entiende que con las "ganas" de desestabilizar al grupo político.

Pérez ha afirmado por último que ha tenido que trasladar a Marcelo Amarilla que ha decidido estar "por delante" y hacer este cambio porque lo ve necesario para sí mismo, y que comunicó su decisión este domingo al alcalde, Ignacio Gragera, así como que ha presentado por registro que causa baja del grupo de Vox en el ayuntamiento, y cuando concluya la comparecencia, mandará un mensaje a afiliación para darse de baja.