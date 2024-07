El 112 activa la alerta naranja por altas temperaturas en Vegas del Guadiana y La Siberia

Rd./Ep.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este viernes, 5 de julio, la alerta naranja por altas temperaturas en las comarcas pacenses de las Vegas del Guadiana y La Siberia.



En concreto, el aviso se extenderá desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, periodo durante el que podrían alcanzarse temperaturas máximas de 40º en estas zonas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Así pues, ante esta situación, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.



De igual modo, se aconseja a los ciudadanos evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas, según explica en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



También, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.



En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.



Además, prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.



ALERTAS EN EL PAÍS



De este modo, un total de 24 provincias estarán este viernes en alerta en España por las altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.



Concretamente, en Almería, Granada, Sevilla, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Valladolid, Zamora, Albacete, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Badajoz, Madrid, Navarra y La Rioja hay aviso amarillo por las altas temperaturas, mientras que en Córdoba, Badajoz, Jaén, Toledo, Ciudad Real Madrid la Aemet ha activado la alerta naranja.



La jornada estará marcada por las temperaturas significativamente elevadas en la meseta Sur, centro peninsular y valles de Ebro, Duero y Guadalquivir y un aumento notable de las máximas en el alto Ebro y descenso notable en el golfo de Cádiz, aunque la Aemet no descarta tormentas localmente fuertes en el entorno de la Ibérica norte.



Además, en la Península, por la aproximación de bajas presiones, aumentará la inestabilidad, con formación de nubosidad de evolución en la mitad norte y meseta Sur. Mientras, en la mitad norte interior se darán chubascos y tormentas dispersos ocasionales desplazándose hacia el nordeste, más intensos y frecuentes a últimas horas en el norte de la Ibérica, norte de la meseta Norte, alto Ebro y Cantábrico oriental. No se descarta que sean localmente fuertes.



Tampoco se descartan tormentas secas en el norte de la meseta Sur y medio Ebro, en el norte de Galicia y Cantábrico occidental se esperan intervalos nubosos, con precipitaciones débiles en la Mariña de Lugo y en el resto de la Península y en Baleares predominarán cielos poco nubosos, con nubes bajas matinales en el golfo de Cádiz y área mediterránea.



En las Islas Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y en el extremo norte serán probables bancos de niebla matinales.



En cuanto a las temperaturas máximas, estas descenderán en Rías Baixas, tercio sur y medianías de Canarias y aumentarán en el centro norte, nordeste y Baleares, de forma notable en el alto Ebro, pudiendo superarse los 36 grados en el valle del Duero, del Ebro, meseta Sur y costa de Almería, incluso los 40 en zonas del Tajo y Guadalquivir.



Por su parte, las mínimas descenderán en el tercio sur, aumentando en la mitad norte y meseta Sur. Son probables noches tropicales en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, así como en litorales del área mediterránea oriental.



El viento soplará de levante en el Estrecho y Alborán, rolando a poniente, con intervalos de fuerte en litorales sudeste, será de nordeste rolando a noroeste en el Cantábrico, del norte en Galicia, del sudoeste en el sudoeste, de sudeste en el área mediterránea oriental, medio-bajo Ebro y este de la meseta Sur. En las Islas Canarias se espera un alisio moderado, con algún intervalo fuerte. Flojo o moderado variable en el resto.