Comisión Diputación sobre hermano Sánchez prueba "absoluta transparencia" de su contrato

Ep.



El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado este viernes el dictamen de la comisión informativa especial no permanente sobre el funcionamiento del programa Ópera Joven y la actividad de la Oficina de Artes Escénicas de la institución provincial, dirigida por David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano de Pedro Sánchez.



Dicho dictamen, aprobado con los votos a favor del PSOE (que cuenta con mayoría absoluta en la Diputación de Badajoz) y en contra del PP, en sus conclusiones constata la "absoluta transparencia" con la que se realizó en la institución la contratación de David Sánchez.



Así lo ha señalado al dar lectura a las conclusiones del dictamen la portavoz del gobierno de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, quien ha señalado que según las mismas el estudio y análisis de la documentación reunida ha permitido "constatar" el "riguroso cumplimiento de la legalidad en los procedimientos y/o expedientes que han sido remitidos a la comisión sobre la articulación del programa Ópera Joven".



"La comisión se reafirma en el rigor y profesionalidad de la institución provincial en el desarrollo y ejecución del programa Ópera Joven y del titular de la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas como responsable del mismo, desmintiendo con ello a quienes han puesto en tela de juicio el buen hacer de la institución en las actuaciones desarrolladas para la difusión de este género musical", ha leído Del Puerto como conclusión final.



También, otra conclusión del dictamen señala que el expediente relativo a la selección y contratación del coordinador de actividades de los conservatorios de música "constata que se ejecutó con absoluta transparencia, publicidad y respeto a la normativa vigente para la provisión de este tipo de puestos de naturaleza especial sin que en el mismo conste la existencia de reclamaciones y/o recursos a tal efecto".



Así, añade el dictamen aprobado que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia "con garantía de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad".



De igual manera, de la documentación aportada a la comisión se desprende que el expediente de modificación de la nomeclatura del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música a jefe de las Oficinas de Artes Escénicas "únicamente respondió a un cambio de denominación del puesto, sin incremento retributivo alguno, eliminando además el componente de incompatibilidad del puesto de trabajo".



"Y que estuvo motivado por la necesidad de reflejar con mayor concreción y fidelidad la diversidad de las funciones asumidas en las que tuviera reflejo las vinculadas al programa Ópera Joven, por lo que dicha modificación no afecta a la provisión y ocupación del puesto de trabajo ni a las condiciones esenciales de su desempeño", añade.



Además, el dictamen recoge que las retribuciones percibidas por David Sánchez Pérez-Castejón "se corresponden con las establecidas en su contrato de trabajo, habiendo experimentado el mismo incremento retributivo que el resto de trabajadores de la corporación provincial, esto es, las derivadas de las distintas leyes de presupuestos".



RETENCIONES



Por otra parte, según el dictamen aprobado este viernes, la información facilitada a la comisión relativa a las retenciones practicadas por rendimientos del trabajo a quienes tienen o han tenido una relación laboral con la institución provincial y su puntual remisión a la Agencia Tributaria conforme a los modelos pertinentes "han evidenciado la transparencia y adecuación a la legislación tributaria con la que ha actuado en todo momento la Diputación de Badajoz en esta materia".



Así, ha resultado de dicha información que "el titular de la Oficina de Artes Escénicas está sujeto en España por los rendimientos del trabajo obtenidos de la corporación provincial al impuesto de la renta de los no residentes".



También, la documentación obrante en la comisión "refleja el trabajo desarrollado por David Sánchez Pérez-Castejón, aportando un completo informe de todas las acciones e iniciativas desarrolladas desde su contratación". Con todo ello, añade el dictamen que dicha persona "ejerció sus funciones de coordinación de actividades en ambos conservatorios de la Diputación de Badajoz y en especial en el Bonifacio Gil tal y como le fueron encomendadas".



Al mismo tiempo, en otra de las conclusiones del dictamen se establece que el Programa Ópera Joven se enmarca dentro del I Plan Estratégico Provincial de Dinamización Cultural, que cuenta con en torno a 40 programas vinculados al mismo, entre ellos el citado 'Ópera Joven'.



También, otra conclusión indica que los certificados obrantes en la documentación remitida a la comisión "acreditan" que los espectáculos y actividades de 'Opera Joven' se han financiado "exclusivamente" con fondos de la Diputación de Badajoz, por lo que "en ningún momento han recibido financiación vía fondos europeos o del Ministerio de Cultura".



Igualmente, en la comisión, según el dictamen aprobado, se ha informado "exhaustivamente" y se ha podido "comprobar" que los expedientes de contratación de todas las actividades realizadas y vinculadas a 'Ópera Joven' se han llevado a cabo "con total transparencia" y han sido aprobadas, tramitadas y adjudicadas "de conformidad con los procedimientos establecidos por la legislación vigente en materia de contratación".



EL PP MANTIENE ALGUNAS DUDAS



A su vez, el portavoz del PP en la Diputación de Badajoz, Juan Antonio Barrios, ha argumentado el voto en contra de su grupo al dictamen de la comisión con que "no se puede acreditar en la documentación y en las conclusiones" que David Sánchez acuda "a trabajar a diario" en su puesto en la institución provincial.



Además, ha apuntado que al solicitar la comisión su partido tenía una serie de "dudas" e "inquietudes" sobre la contratación y la labor de David Sánchez en la Diputación de Badajoz que, tras la finalización de los trabajos, algunas se han resuelto y otras no, sobre todo en cuestiones como que los altos cargos "no están obligados a fichar".



"No pueden demostrar que el señor Sánchez no viene a trabajar, porque no ficha", ha insistido Barrios, quien ha añadido que, además, "el mayor insulto que puede recibir un trabajador de esta casa (la Diputación de Badajoz) es que tras años preparándose una oposición no tenga los privilegios del señor Sánchez".



"Todos sabemos cómo entró en esta institución el señor Sánchez", ha añadido. "Si no hubiese sido hermano del presidente del Gobierno ese señor nunca hubiera entrado en esta casa", ha incidido.



GALLARDO HABLA DE "ESTRATEGIA" DEL PP



A su vez, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha tomado también la palabra para señalar que las críticas del PP sobre la contratación y labor de David Sánchez "obedecen a una estrategia, que es que cuando no puedes políticamente con una persona vas a lo personal", toda vez que a su juicio los 'populares' lo que pretenden es su "desprestigio" (de Gallardo).



"Toda esta parafernalia, todo esto que están inventando, todos estos bulos que están saliendo, que por cierto me defenderé de ellos, obedecen a una estrategia, y es que cuando no puedes políticamente con una persona ve a lo personal", ha sentenciado el presidente de la Diputación de Badajoz.



Ha recordado al PP, además, que David Sánchez "accedió a la plaza" en la institución provincial cuando Pedro Sánchez "no era ni secretario general" del PSOE siquiera.



Finalmente, tras señalar que el PP ha intentado el "desprestigio" de su "persona", Gallardo ha incidido en que esto no le va a "desviar" de "algo tan importante como trabajar por y para Extremadura y conformar un proyecto para poder acabar con lo que son sólo idea, política pantalla, política ficción, que nada soluciona los problemas de los extremeños y sí empeora los problemas que ya existen", ha dicho en alusión a la Junta de Extremadura.