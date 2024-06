Primera fase del nuevo Hospital Don Benito-Villanueva abrirá en último trimestre de 2024

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante Debate sobre el Estado de la Región, ha anunciado que la primera fase del nuevo Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena abrirá en el último trimestre de 2024 pues, en la actualidad, esta infraestructura "afronta, tras varios retrasos, la etapa final de las obras".



Durante su intervención, María Guardiola ha explicado que, desde su llegada, el nuevo Gobierno extremeño está poniendo "especial énfasis en el desbloqueo e impulso de los recursos sanitarios", avanzando la "pronta apertura" de la primera fase de este hospital.



Además, se van a renovar cuatro salas digitales de radiodiagnóstico convencional en los hospitales de Don Benito-Villanueva y Llerena-Zafra, que sustituirán "equipos obsoletos que venían prestando servicio desde el siglo pasado", y que "facilitarán el acceso a estas pruebas a más de 94.000 ciudadanos, con una estimación de más de 7.000 pruebas al año".



En ese sentido, y "en aras de la humanización" de los servicios, la Junta de Extremadura ha "reforzado la dotación de recursos humanos en unidades como son cuidados paliativos y salud mental".



También la Junta invertirá 530.000 euros en la reforma integral del Centro Residencial Sierra de Gata, que "ha sufrido un abandono en su mantenimiento desde su apertura hace ya 38 años", ha lamentado la presidenta extremeña, quien ha señalado que el plazo de ejecución previsto es de 12 meses.



VACUNA GRATUITA CONTRA LA NEUMONÍA



La presidenta de la Junta también ha anunciado que "en muy pocos días, y por primera vez", en Extremadura se va a suministrar gratuitamente la nueva vacuna frente a la neumonía, que está "recomendada por los pediatras y que tenía que ser abonada por los padres".



Esto supondrá "una importante tranquilidad y ahorro a las familias extremeñas", ha valorado la presidenta extremeña, quien ha anunciado además que el calendario vacunal extremeño contará en la campaña de otoño con la vacuna intranasal frente a la gripe para los niños de 2 a 5 años.



VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD



Además, Guardiola ha valorado que "por fin es atendida una demanda histórica en relación con la valoración de la discapacidad, con el objeto de reducir las dramáticas listas de espera" con las que se encontró el nuevo Gobierno.



En ese sentido, ha avanzado que "antes de finalizar el año" se habrá puesto en marcha un nuevo centro de valoración en Mérida, dotado con dos equipos de valoración y nuevo personal de estructura en Servicios Centrales.



Sobre la reclamación de las personas ostomizadas de contar con aseos adecuados que faciliten su día a día, María Guardola ha anunciado que se van a fomentar "la creación de baños preparados para ellos", para lo cual harán obligatoria la instalación de aseos adecuados en los nuevos Centros de Salud que se construyan en la región y la habilitación de estos aseos en los hospitales que ya están funcionando.



También se pretende extender esta medida a ayuntamientos y entidades locales menores, a empresas y a entidades sin ánimo de lucro, para lo cual se va a aprobar una línea de ayudas hasta un límite de 6.000 euros por beneficiario, y se pondrán en marcha "nuevas ayudas para la mejora de la accesibilidad universal a edificios, espacios y servicios de uso público, de titularidad pública o privada", ha avanzado.



Junto con ello, se va "a poner fin al lamentable estado del centro residencial La Granadilla de Badajoz", del que se va a realizar una reforma integral con la que, "no solo se finalizarán las obras de ampliación paralizadas, sino que también se reformará la edificación existente para posibilitar el máximo nivel de atención a la dependencia".



CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS



La Presidenta de la Junta ha avanzado que la Junta de Extremadura está "apostando por la vanguardia en materia sanitaria" para lo cual ha logrado "multiplicar por cinco la captación de fondos de Proyectos Europeos", que han pasado de 1,23 millones de euros a 5,27 millones "en solo 11 meses que, de otro modo, se hubieran ido a otras regiones".



En ese sentido, ha apuntado que "no es sólo una cuestión económica", sino que además "es muy importante que Europa mire hacia Extremadura", ya que la comunidad va a colaborar en 12 proyectos estratégicos en salud con especialistas de prácticamente todos los países europeos.



En cuanto a los tutores, que Guardiola ha definido como "el corazón de la formación sanitaria especializada" y a los que hasta ahora "no se les ha reconocido su labor", ha avanzado que en el último mes se ha llegado a un acuerdo de mínimos en los incentivos a los Tutores, con el Ministerio de Sanidad, para que entre en vigor en 2025.