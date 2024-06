Naharro: "De cada voto" depende "seguir premiando el olvido del sanchismo a Extremadura"

El presidente del Partido Popular en la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, ha asegurado que "de cada voto" que se emita en estas próximas elecciones europeas del 9 de junio "depende el seguir premiando el olvido del sanchismo a Extremadura" o "apostar por las políticas del PP que defienden el futuro de nuestro campo y de nuestras familias".

Así pues, el dirigente 'popular' ha asegurado que estas elecciones son de "vital importancia", ya que "con cada voto la sociedad le puede decir a Pedro Sánchez lo que piensa de la amnistía, lo que piensa de su olvido de las infraestructuras que Extremadura demanda y del abandono al campo y el mundo rural".

Del mismo modo, Naharro ha remarcado que, a lo largo de los días que quedan de campaña electoral, se va a seguir recorriendo toda la geografía de la provincia y de Extremadura para "llevar el proyecto que el Partido Popular defiende en Europa a todos y cada uno de nuestros pueblos".

En este sentido, tal y como ha detallado, el PP tiene un mensaje "en positivo", con propuestas para luchar contra la despoblación, para ayudar a las familias a quedarse en sus localidades, así como para fomentar la conciliación laboral, incentivos para las empresas y medidas de alivio fiscal para familias y jóvenes.

A este respecto, ha añadido que "nuestro campo está abandonado a su suerte por un sanchismo que no le escucha ni cuando saca los tractores a la calle" y que "sin campo no hay futuro para nuestros jóvenes". Y es que, a su entender, "sin un campo próspero no podemos luchar contra la despoblación", según indica en una nota de prensa el PP.

"Los pueblos de la provincia de Badajoz se juegan mucho el 9J, por eso hoy hacemos un llamamiento para unir el voto en el PP y garantizar políticas de lucha contra la sequía", ha ensalzado, "con medidas fiscales para apoyar los proyectos de nuestros jóvenes" y que "puedan emprender en sus propios municipios, ayudas a las familias con medidas para la conciliación o prestaciones económicas por hijo".

Por último, Naharro ha concluido que "de cada voto" en estas elecciones al Parlamento Europeo "depende el seguir premiando las políticas de Pedro Sánchez, que dejan olvidada a Extremadura para pagar su peaje a los independentistas", o "si con cada voto se apuesta por las políticas efectivas del Partido Popular, centradas en los intereses reales de las familias y en cubrir sus necesidades", ha sentenciado.