Una testigo relata que Eugenio Delgado la esperó en su portal de madrugada y la amenazó

Una testigo que ha declarado este martes en el juicio por el asesinato de Manuela Chavero, Vanessa Hinchado, ha relatado que el acusado, Eugenio Delgado, la esperó en el portal de su casa de madrugada y "un poco alterado", le dijo que sería "de él o de nadie".

Vanessa Hinchado se ha pronunciado de esta forma en su declaración este martes en el juicio por el asesinado de Manuela Chavero que se inició este pasado lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz, con Eugenio Delgado como único acusado.

Según ha relatado la testigo, ella pasó algunos fines de semana en la casa que Eugenio Delgado tenía en la calle Cerezo en abril y mayo de 2015, alguno con su hija, para la que el acusado le pidió la cuna a Manuela Chavero, una cuna que "estaba perfecta", no tenía desperfectos, según ha dicho.

La testigo ha relatado que conocía a Eugenio a través de un amigo común, José Antonio, con el que ella mantenía una relación, pero señala que al acusado "lo había visto tres veces", y lo definía como un chico "callado", ha dicho.

"Tampoco le conocí mucho, sí que cuando estuve allí vi que no se relacionaba con gente, que era más que él y su padre", ha dicho.

EN SU PORTAL DE MADRUGADA

A preguntas de la abogada de la familia Chavero, la testigo ha relatado que en mayo de 2015, cuando una noche regresaba de trabajar sobre las 4,00 de la madrugada, en la localidad de Miajadas, donde residía, se encontró a Eugenio Delgado en el portal de su casa.

"Me agarró así del brazo, como que estaba enamorado de mí, que no me iba a dejar hasta que no fuera suya, y se puso así un poco alterado y yo cogí y me subí para casa y él se fue", ha relatado Vanessa Hinchado, quien ha señalado que no volvieron a hablar hasta que ella le llamó para pedirle ropa que se había dejado su casa.

Ella le señaló que iría un fin de semana a recoger sus cosas, y él le respondió que "si no era suya que no me daba cosas", por lo que "preferí quedarme sin las cosas", y el acusado nunca se las devolvió.

Durante su declaración, la testigo ha recordado que previamente, cuando ella estuvo en su casa, a pesar de que ella iba con su pareja, un amigo suyo, ya le había manifestado su interés por ella, diciéndole que "que quería una mujer como yo, que era trabajadora, y que quería la niña", ha dicho.

"Sabía que estaba con José Antonio, pero aún así me decía que le gustaba y que me quería como novia", ha explicado la testigo.

Tras este episodio, Vanessa Hinchado ha señalado que llegó a sentir "miedo de la forma que me agarró y de la forma en la que se dirigió. Un poco alterado", y que le dijo que "si no era suya que no iba a ser de nadie pero yo cogí, me subí las escaleras y me fui", ha concluido.