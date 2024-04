Agua embalsada permite a regantes Orellana afrontar primera campaña riego "con normalidad"

La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana asegura que el volumen almacenado en los embalses permitirá el desarrollo de una campaña de riego "con normalidad" este año, la primera de este tipo desde el pasado 2021.



En concreto, tanto en 2022 como en 2023 los regantes tuvieron que hacer frente a importantes restricciones como consecuencia de la falta de agua. De esta forma, la CGU ha trasladado a los actores implicados en la gestión y uso del recurso hídrico varias cuestiones.



Así pues, en primer lugar, la campaña de riego ordinaria será del 6 de mayo al 15 de septiembre, de modo que antes y después de esta fecha se evaluará la posibilidad de dar riegos de apoyo en función de la climatología y de las necesidades de los diferentes cultivos, según indica la CGU en una nota de prensa.



No obstante, barajan retrasar en la medida de lo posible el inicio de la campaña, así como adelantar la finalización de la misma. En este sentido, aconsejan el aprovechamiento de la humedad natural de la tierra para la siembra de cultivos como el arroz, maíz y tomate.



Mientras, las zonas con un elevado drenaje o que por cualquier otro motivo tengan un mayor consumo de agua deberán sembrarse de cultivos que demanden menos agua, ya que de lo contrario "no se garantiza el servicio".



Del mismo modo, la CGU ha informado que no existirá discriminación de cultivos de campaña al realizar el reparto y que no se suministrará agua para el riego de segundos cultivos. Si bien, en caso de ser necesario el "refriado" de las tierras, se hará a partir del 6 de mayo.



La siembra del arroz con eras inundadas se podrá hacer a partir del próximo 20 de mayo. Desde la entidad han aconsejado también atender a las recomendaciones que se hagan desde las comunidades de regantes de base que integran la CGU.



De esta manera, el presidente de la CGU del Canal de Orellana, Luis Gutiérrez, ha indicado que el objetivo es "tener una campaña lo más normal posible", algo para lo que el dirigente ha abogado a la ayuda de los propios usuarios y ha explicado que el hecho de poder desarrollar una campaña de riego con normalidad "no significa que desde la CGU no se sigan implementando medidas encaminadas al uso eficiente de recursos con el fin del ahorro de los mismos para próximas campañas".



Al mismo tiempo, Gutiérrez ha reiterado que la concienciación de los propios agricultores es "fundamental" para que la gestión de los recursos hídricos se lleve a cabo de una manera eficaz y eficiente y en pro de la agricultura de regadío.



Y es que "la escasez de agua de las últimas campañas nos ha hecho darnos cuenta de que el agua es un recurso escaso que debemos salvaguardar, motivo por el cual hemos de actuar en consecuencia a través de actuaciones que permitan optimizar su uso lo máximo posible".



Asimismo, ha reiterado que la CGU continúa trabajando de manera "ardua e incansable" en la elaboración del Plan Director para la Modernización del Canal de Orellana, que permitirá avanzar "de forma decidida y firme" hacia una gestión de los recursos mucho más eficiente.