Miguel Angel Gallardo asiste a la inauguración de Agroliva en Monterrubio de la Serena

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha asistido a la inauguración de la séptima edición de Agroliva en Monterrubio de la Serena; un evento que tiene como protagonista al aceite, buscando su fomento y su difusión, que contribuye a su dinamización y a la promoción de los productos locales.

Gallardo ha querido iniciar su intervención teniendo un emocionado recuerdo para Rafael, vecino de Monterrubio que fallecía esta semana tras un trágico accidente en su olivar.

En este sentido, ha recordado que “Rafael no sólo era un agricultor que labraba la tierra, sino que era un firme convencido de la necesidad de que las tierras de secano se convirtieran en regadío. Era una parte de la sociedad que ha venido empujando para buscar soluciones ante los problemas”.

Casi 30 años de trabajo

Por todo ello, el presidente provincial ha querido felicitar a la Comunidad de Regantes, que tras casi 30 años de lucha y de demandas, en breve verá como el proyecto de regadío de Monterrubio será una realidad.

“Si esto se ha logrado es por vosotros, porque los grandes proyectos se alcanzan si vienen desde abajo hacia arriba y si encuentras a instituciones comprometidas con aquello a lo que uno aspira. Pero para eso hay que contagiarlas, y vosotros lo habéis hecho con las distintas administraciones para solventar y superar obstáculos. Y el agua no hubiera llegado nunca, sin vuestro empeño y sin vuestra determinación”, ha puntualizado.

En este sentido, ha destacado el buen trabajo realizado para poner en valor su aceite DO de Monterrubio: “Y si habéis sido capaces de convertir vuestro aceite, en un producto no sólo de calidad, sino también de identidad de lo que representa Monterrubio, que no seréis capaces de hacer cuando no tengáis que mirar al cielo para saber si la cosecha será mejor o peor”.

Miguel Ángel Gallardo también ha aprovechado para hacer alusión al proyecto de regadío de Tierra de Barros, poniendo el de Monterrubio como ejemplo de éxito: “Le doy la enhorabuena al pueblo de Monterrubio, por ese esfuerzo y esos casi treinta años trabajando. Y también estoy convencido que se va a lograr el regadío de Tierra de Barros. De la misma forma que éste, con el mismo procedimiento, con las mismas aspiraciones. Sólo hay que trabajar de la misma forma que se ha hecho aquí para lograrlo. Y así la sociedad civil será capaz de sortear cualquier tipo de dificultad. Y ahí siempre estaremos, para contribuir y para continuar en todo lo que sea bueno para Extremadura. Y mi apuesta por los proyectos productivos, no por la subsidiariedad”.

Por último, el presidente ha valorado el buen trabajo realizado por el Ayuntamiento y los avances alcanzados en tan sólo siete ediciones de Agroliva, para poner en valor tanto al tejido productivo local como el producto estrella, como es el aceite de oliva virgen, que con los años han sabido posicionar como un producto de calidad.

En más de 900 metros cuadrados de superficie de exposición, se reunirán mañana más de 40 stands de diferentes sectores.

En el acto de inauguración, el presidente ha estado acompañado del consejero de Gestión Forestal y Medio Rural de la Junta, Ignacio Higuero, del alcalde de Monterrubio, Jesús Martín, y de la diputada provincial, Ana Belén Valls, además de diputados regionales y alcaldes y alcaldesas de la zona.