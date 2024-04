Asamblea aprueba propuesta ley para aplicar a Badajoz régimen municipios de gran población

Ep.



La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad en el pleno de este jueves la propuesta de ley para aplicar a la ciudad de Badajoz el régimen de municipios de gran población, tal y como establece la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.



La propuesta de ley, que ha sido tramitada por lectura única, ha sido formulada de manera conjunta por todos los grupos con presencia en la cámara legislativa extremeña --PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura--, atendiendo de esta forma a la petición expresada por el Ayuntamiento de Badajoz.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, junto a parte de su corporación municipal, ha estado presentes en la sesión plenaria de la Asamblea que ha aprobado esta norma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



El diputado del PP Manuel Naharro Gata, quien ha considerado que este jueves es un "día importante" para todos los vecinos de Badajoz, ha reconocido a todos los grupos la "firme voluntad de consenso y acuerdo" demostrada para la aprobación de esta ley, así como la "visión de conjunto" y que se hayan situado "por encima de los intereses partidistas" las necesidades de la región y de sus ciudadanos.



Acto seguido ha recalcado que Badajoz es la capital de la provincia y el mayor municipio extremeño, con unas infraestructuras, un territorio y una población de más de 153.000 habitantes y que da servicio a casi otros 90.000 de entornos cercanos de España y Portugal. Además, es nudo de comunicaciones del sudoeste ibérico y "referente" en muchas materias a nivel no solo regional sino internacional, lo que la convierte en un actor "esencial y preferente" en el desarrollo económico y social de Extremadura.



De esta forma, ha recalcado que con la aprobación de esta ley se abre un "tiempo nuevo" y una "oportunidad" para el desarrollo económico y social para Badajoz, además de hacer hincapié en que, a partir de ahora, se descentralizará la gestión y se podrá atender "mucho mejor" a los ciudadanos, con una administración local "más ágil", "moderna", "más amable" y "cercana".



Además, Naharro ha insistido en que el reconocimiento de Badajoz como gran población, además de potenciar los distritos como herramienta de participación y la proximidad, conllevará la creación de un consejo social en el que estarán representadas las principales organizaciones económicas y sociales de la ciudad y permitirá que el ayuntamiento asuma nuevas competencias y, por tanto, asuma más ingresos del Estado.



En el turno del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Luis Tirado Vasco ha dado la enhorabuena a los ciudadanos de Badajoz y también a los extremeños, dado que la región suma un municipio de gran población, con las ventajas que con ello conlleva, pero, además, ha considerado que debe ser una "doble enhorabuena", ya que la ley "nace desde el "consenso".



"Si la ley nace desde el consenso, con consenso se debe desarrollar, pues su recorrido solo acaba de empezar. Se lo debemos a la ciudadanía como representantes políticos", ha dicho.



De este modo, ha avanzado que la ciudad de Badajoz tendrá a los socialistas "en todo lo bueno" para ella y ha avanzado que estarán "muy pendientes" del desarrollo de la ley y de que sus beneficios "lleguen igual a todos los pacenses".



Además, ha recalcado que "no sería coherente" que, con este ejemplo de unidad que en esta jornada se muestra, la aplicación de la ley "solo discurriera en base partidista como ha pasado en otros lugares".



Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha explicado que su grupo ha votado a favor de la norma porque "Badajoz lo merece" y porque siempre ha defendido que los entes locales en general y el municipio en particular deben ser los cauces principales de descentralización administrativa.



Por ello, ha indicado que la aplicación a Badajoz del régimen de organización de municipios de gran población supone, por un lado, una "vigorización" del principio de autonomía local, limitado a un concepto claro de autonomía administrativa y organizativa, que va a permitir una "mejor satisfacción de los intereses" de las vecinos de la ciudad.



Además, también provocará un "reforzamiento" de una ciudad que es transfronteriza y que permitirá competir en un mejor régimen de libre concurrencia con otras ciudades españolas similares y también con ciudades europeas.



"Queremos que Badajoz se convierta en un modelo que facilite la creación de riqueza y también que ayude al progreso económico de comarcas y municipios circundantes más pequeños", ha aseverado Gordillo.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha remarcado que su grupo se cree la "autonomía municipal" y es conocedor de que esta declaración es "voluntad del Ayuntamiento de Badajoz", por lo que entiende que los grupos lo que deben hacer es "respetar" esta voluntad y convertirla en ley.



Así, y tras la aprobación de la norma, González Frutos ha incidido en que se abre para Badajoz un "camino de oportunidades, pero también de incertidumbres", teniendo en cuenta, ha dicho, la historia del más de un centenar de municipios que se han acogido a la Ley de Grandes Ciudades.



De este modo, como ha asegurado, algunos ayuntamientos han utilizado esta declaración para reforzar las capacidades del gobierno local frente al pleno o las capacidades de la Junta de Gobierno, aunque, sin embargo, otros han desarrollado las herramientas de profundización democrática, de descentralización en materia de distritos y en materia de consejos de ciudades que tiene esta ley.



"Yo, como soy un optimista compulsivo quiero pensar en estas oportunidades de profundización democrática que da esta ley que aprobamos conjuntamente. Espero que el tiempo me dé la razón", ha asegurado.



LEY PARA APLICAR A BADAJOZ DEL RÉGIMEN DE MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN



Esta norma regula el ámbito de aplicación del régimen de organización de municipios de gran población, significando que este título será de aplicación a los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas.



Este hecho debe ser decidido por los parlamentos regionales correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos, que, en el caso de Badajoz, por unanimidad, acordó solicitar a la Asamblea de Extremadura esta autorización el pasado mes de julio de 2023.



Este petición estaba justificada por la condición de Badajoz como capital de la provincia homónima de población no superior a 175.000 habitantes.



Por tanto, "cumpliéndose las condiciones legales" y considerando que concurren, además, circunstancias que aconsejan la adopción de la medida, mediante la ley aprobada este jueves se dispone la aplicación a de Badajoz del régimen de municipios de gran población.